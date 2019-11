Parlament neschválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Novelu vrátila na prerokovanie do parlamentu s pripomienkami prezidentka.

26. nov 2019 o 17:38 (aktualizované 26. nov 2019 o 17:46) TASR

BRATISLAVA. Národná rada SR v utorok po opätovnom rokovaní napokon neprijala vrátenú vládnu novelu zákona o verejnom obstarávaní s pozmeňujúcimi návrhmi, ako ich schválila pôvodne 17. októbra.

Neprelomila tak veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá novelu vrátila parlamentu s ôsmimi pripomienkami, keď sa stotožnila s výhradami Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Za opätovné schválenie novely verejného obstarávania bolo 69 namiesto potrebných 76 poslancov, proti bolo 55 a zdržalo sa hlasovania 23 zákonodarcov.

Prezidentka: Pôvodná novela obmedzuje súťaž

Poslanci predtým neschválili pripomienky hlavy štátu. Pôvodne schválená novela verejného obstarávania by podľa prezidentky vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a znížila mieru jeho transparentnosti.

Na kontroverzné zmeny v novele verejného obstarávania upozornili okrem ÚVO aj občianske združenia Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.

Viac nákupov v utajenom režime

Obe mimovládne organizácie cez petíciu žiadali poslancov pri opätovnom hlasovaní o vrátenej novele vypustiť sporné pozmeňujúce návrhy poslancov Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) a Petra Marčeka (nezaradený).

Považujú ich za škodlivé pre transparentnosť a kontrolu verejného obstarávania.

Pozmeňujúce návrhy sú podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej najviac škodlivé v tom, že rozširujú okruh nákupov, ktoré môžu byť v tzv. utajovanom, obrannom režime.

"To znamená, že ich kontrola by bola ťažšia. A tiež vnímame ako zlé, že sa skracujú lehoty na rozhodnutie ÚVO na tridsať dní. Ak úrad do tridsiatich dní nedokáže skontrolovať nejakú zákazku, tak je tender akože v poriadku," upozornila Petková.

Skrátenie tejto lehoty by podľa nej znamenalo, že úrad by nemohol niektoré nákupy kontrolovať.

Novela verejného obstarávania mala navrhovanú účinnosť od 1. januára 2020.

Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý návrh pripravil, chcel zmenami v zákone obmedziť prístup majetkovo prepojených subjektov k verejným zákazkám, ako aj zneužívanie námietok a odvolaní.

Novelou reagoval aj na prvé skúseností z uplatňovania veľkej novely verejného obstarávania, účinnej od 1. januára 2019.