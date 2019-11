Vedenie diaľnic pripravuje nový tender na prevádzku mýtneho systému

SkyToll mal údajne záujem znížiť cenu, ak sa uplatní päťročná opcia.

26. nov 2019 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje podklady pre nový tender na prevádzku elektronického výberu mýta po roku 2022.

Dovtedy je totiž účinná pre NDS nevýhodná zmluva s prevádzkovateľom mýtneho systému, so spoločnosťou SkyToll, a. s., z roku 2009.

V decembri tohto roka plánujú diaľničiari uskutočniť predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých chcú zapracovať požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tiež do štúdie uskutočniteľnosti.

Informoval o tom v utorok médiá člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Rudolf Vido s tým, že v januári 2020 zapracujú pripomienky do súťažných podkladov, štúdia pôjde na Útvar hodnoty za peniaze a celý tender na predbežnú kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Už sme mali predbežné rokovania s Úradom pre verejné obstarávanie, toto bola jeho požiadavka, aby sme použili predbežné trhové konzultácie a ukázali, že sme transparentní. Tender a technické požiadavky nie sú určite šité na nikoho," povedal Vido.

SkyToll zníži cenu, ak sa uplatní opcia

NDS rokovala, resp. ešte rokuje so SkyToll-om o znížení cien cez dodatok k zmluve o mýtnom systéme.

Prevádzkovateľ by to podľa NDS chcel spojiť s uplatnením opcie na fungovanie výberu mýta o ďalších päť rokov, diaľničiari sú za oddelenie oboch vecí.

Rokovania o dodatku k zmluve a opcii odporúča aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe výsledkov kontroly prevádzkovania mýtneho systému. Úsek spoplatnenia a IT v NDS navrhol ďalej rokovať o znížení ceny.

"Máme dobehnuté rokovania o znížení cien na základný mýtny systém a čakáme na záväznú cenovú ponuku SkyToll-u," poznamenal Vido.

"Máme zníženie cien na palivové karty, ale právne stanovisko jednoznačne hovorí, že ak by bola následne uplatnená opcia pre mýtny systém, pre palivové karty musí prebehnúť nový tender," uviedol.

Tie neboli súčasťou pôvodného mýtneho tendra, k čomu mala výhrady Európska komisia.

Problém prevodu majetku

Najväčšou chybou mýtnej zmluvy je podľa NDS to, že nerieši prevod majetku mýtneho systému do jej vlastníctva.

Investičné náklady na vybudovanie mýta pritom splatila prevádzkovateľovi za prvé štyri roky jeho fungovania od roku 2010.

Náklady na mýtny systém vzrástli

Prevádzkové náklady mýtneho systému vzrástli z viacerých dôvodov. Pokiaľ v roku 2010 zahŕňal 1 948 kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy s nenulovou sadzbou mýta, po zmenách podmienok v roku 2014 to už bolo takmer 18 tisíc kilometrov, vrátane ciest I. triedy, ako aj II. a III. triedy s nulovou sadzbou mýta.

"Veľký zásah nastal hlavne v roku 2014, keď bola veľmi silne zmenená legislatíva. Zmenové konanie navýšilo náklady dodatkom o 27 miliónov eur," upozornil Vido.

Pri prepočte nákladov na monitoring jedného kilometra by podľa neho bol mýtny systém najúspornejší v celej Európskej únii.

"Najväčšie dopady na nákladovú časť mýtneho systému robili zmenové konania, ktoré ju neskutočným spôsobom navýšili a tým pádom efektivitu a čistý výnos vlastne potlačili dolu," priblížil Vido.

Príjmy z výberu mýta pôvodne počítali s tým, že budú spoplatnené aj prejazdy cez intravilány miest, dopravcovia si vyrokovali, že za ne nebudú platiť.

NDS musí navyše dodávať údaje do nového Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Len desať percent z výnosov na budovanie

NKÚ na základe kontroly prevádzky mýtneho systému v piatok informoval, že len desať percent z elektronického výberu mýta za užívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 tony bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic.

Z jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna NDS a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri.

Úrad na základe kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pri výbere mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, keď zmluva so SkyToll-om skončí.

Systém distribúcie príjmov z mýta je z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.

Čistý výnos sa v priebehu rokov zvyšoval

Aktuálne platnú zmluvu na prevádzku mýtneho systému, ktorá bola podpísaná pred desiatimi rokmi počas prvej vlády strany Smer a platí do roku 2022, zdedilo terajšie vedenie NDS aj s podmienkami prerozdelenia výnosov.

V roku 2010 (v prvom roku prevádzky mýta) podľa NDS boli výnosy 141,6 milióna eur, náklady 106,4 milióna eur a čistý výnos predstavoval 35,2 milióna eur, čo znamená 25 percent z výnosov. V roku 2014 boli výnosy 181,5 milióna eur, náklady 93,8 milióna eur a čistý výnos 87,6 milióna eur, čiže 48 percent z výnosov.

V roku 2017 bol už výnos 198,9 milióna eur, náklady 76,8 milióna eur a čistý výnos predstavoval 122 miliónov eur, čo znamená 61 percent.

Čistý výnos sa teda v priebehu rokov zvyšoval. Pomer nákladov na prevádzku služby a výnosov z výberu mýta je podľa NDS ovplyvňovaný okrem iného aj požiadavkami na službu, pričom tieto boli od spustenia prevádzky služby viackrát rozširované. Dôvodom bola najmä implementácia úprav súvisiacej legislatívy, neraz pokrývajúcej predovšetkým zmeny nie priamo súvisiace s výberom mýta.

Ide napríklad o monitoring ciest druhej a tretej triedy, poskytovanie údajov do dopravných systémov, prípadne požiadavky dopravcov na zvýšenie užívateľského komfortu.