Enel investuje 14,4 miliárd eur do dekarbonizácie elektrární

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na kapacite Enelu by mal do troch rokov dosiahnuť 60 percent.

26. nov 2019 o 13:33 TASR

RÍM. Taliansky energetický gigant Enel v utorok vyhlásil, že v rámci strategického plánu na zníženie emisií pre roky 2020-22 investuje 14,4 miliárd eur do dekarbonizácie svojich elektrární.

Dekarbonizácia globálnych elektrární bude predstavovať 50 percent celkových plánovaných investícií Enelu, pričom 14,4 miliardy eur je určených na urýchlené využívanie novej obnoviteľnej kapacity a progresívne nahrádzanie výroby elektriny z uhlia, uviedla spoločnosť.

Enel dodal, že podiel obnoviteľných zdrojov energie na jeho celkovej kapacite by mal v priebehu troch rokov dosiahnuť 60 percent. To zvýši jeho produkciu elektriny bez emisií oxidu uhličitého na 68 percent do roku 2022.

Talianska spoločnosť v septembri oznámila, že do roku 2030 plánuje znížiť svoje priame emisie skleníkových plynov o 70 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2017.

Uviedla tiež, že aj keď je zmena klímy kritický problém, predstavuje tiež príležitosť urobiť krok smerom k obnoviteľným zdrojom energie, ktoré podporia rast a udržateľnosť.