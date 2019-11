Tender na dostavbu D1 s tunelom Višňové sa má začať do konca roka

Po pripomienkach od ÚVO podmienky ešte prerokuje rezort dopravy.

26. nov 2019 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. chce vyhlásiť súťaž na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové do konca tohto roka.

Po zapracovaní posledných pripomienok Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k súťažným podkladom pre tender ich ešte prerokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Ak rezort súťažné podklady schváli, diaľničiari už budú môcť začať tender na výber nového zhotoviteľa stavby diaľnice.

Informovali o tom v utorok predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti na stretnutí s médiami s tým, že zároveň pripravujú zvlášť aj súťaž na dodávku technológie tunela Višňové a ďalšie súťaže súvisiace s týmto úsekom D1.

Bývalý zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové, taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo - Dúha, doteraz uhradil subdodávateľom zhruba 34 mil. eur, teda 92,7 percenta z celkových záväzkov.

Uviedol to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin s tým, že všetky záväzky podzhotoviteľom budú uhradené do konca tohto roka a Národná diaľničná spoločnosť to priebežne kontroluje.

Zhotoviteľ dlhoval ku koncu februára tohto roka 282 subdodávateľom viac ako 36,6 mil. eur.

Diaľničiari po inventarizácii stavby zaplatila pôvodnému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur, a to za technologické zariadenia určené pre výstavbu a zabudovateľný materiál, za riadne vykonané stavebné práce, projektovú dokumentáciu, inžiniering a vyplatenie zádržného.