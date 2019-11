Záujem Slovákov o investovanie rastie

26. nov 2019 o 11:11 TASR

BRATISLAVA. Slováci čoraz viac investujú a tento spôsob zhodnocovania úspor bude rásť čoraz intenzívnejšie. Zatiaľ čo v roku 2018 investovalo približne 12 percent obyvateľov Slovenska, v prvom polroku 2019 už to bolo 18 percent.

Najväčší podiel investícií tvorili podielové fondy, nasledovali akcie a dlhopisy.

Nadpolovičná väčšina investorov očakáva výnos, ktorý je maximálne o päť percent vyšší, ako je priemer trhu.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Partners Investments.

"Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov," zhodnotil generálny riaditeľ Partners investments Maroš Ovčarik.

Slováci majú realistické očakávania

Do investičných fondov investuje približne osem percent a do dlhopisov a akcií investujú asi štyri percentá Slovákov.

O tom, že investovať sa dá aj pri nižších príjmoch, svedčí podľa Ovčarika aj to, že 12 percent ľudí, ktorí vložili peniaze do podielových fondov, má čistý mesačný príjem do 500 eur a 16 percent má tento príjem od 500 do 700 eur.

Podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus majú Slováci pri investovaní realistické očakávania. Viac ako štvrtina očakáva výnos z investovania na úrovni alebo mierne vyššej úrovni, ako je inflácia.

Ďalších 26 percent investorov očakáva zhodnotenie o približne päť percent vyššie, ako je inflácia, a rovnaký podiel Slovákov by chcel vyšší výnos. Zvyšná približne pätina respondentov nevedela odpovedať.

Slovensko však napriek rastúcemu záujmu ľudí patrí ku krajinám s najmenším podielom malých investorov.

Tridsať miliárd s takmer nulovým úrokom

Podľa Ovčarika majú Slováci uložených na účtoch v bankách viac ako 30 miliárd eur, ktoré poskytujú v súčasnosti takmer nulový úrok.

Za 20 rokov tak pre infláciu môžu prísť sporitelia až o polovicu úspor a podľa Ovčarika sa preto stane investovanie v budúcnosti bežnou súčasťou každej rodiny.

"Vzhľadom na investičný a rizikový profil Slovákov sú optimálne investičné produkty také, ktoré sú zložené z akciových a dlhopisových ETF fondov, prípadne podielových fondov. Sú skôr vyvážené a mierne dynamické," dodal Ovčarik.

Základom je podľa neho stanovenie sumy, ktorú chce záujemca investovať, a stanoviť si investičný cieľ a obdobie, po ktoré chce investovať.