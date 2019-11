Kamenický: Rozpočtové provizórium je model, v ktorom nikto nebude spokojný

O provizóriu špekulujú viacerí poslanci.

25. nov 2019 o 16:20 TASR

BRATISLAVA. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je presvedčený, že by parlament mal prijať návrh rozpočtu na budúci rok a vyhnúť sa tak rozpočtovému provizóriu. Špekulujú o ňom niektorí koaliční aj opoziční poslanci, ktorí majú k návrhu rozpočtu na budúci rok výhrady.

"Bolo by veľmi rozumné, aby bol prijatý rozpočet na budúci rok. Rozpočtové provizórium je niečo, s čím nemáme na Slovensku veľké skúsenosti. Pevne verím, že rozpočet bude na budúci rok prijatý," uviedol po skončení rokovania parlamentného finančného výboru Kamenický.

Ak by takáto situácia nastala, znamená to, že by výdavky štátu zostali zmrazené na úrovni predchádzajúceho roka. Nemohli by sa napríklad realizovať ani niektoré opatrenia, vo viacerých oblastiach by mohli chýbať peniaze. Pred rozpočtovým provizóriom varoval napríklad predseda parlamentu a koaličnej SNS Andrej Danko, za lepšie riešenie pre verejné financie ho označujú i niektorí opoziční poslanci, napríklad zo SaS. "Rozpočtové provizórium je model, v ktorom nikto nebude spokojný. Osobne som za to, aby bol prijatý rozpočet v Národnej rade SR," dodal minister financií.

Podobne ako minister sa minulý týždeň vyjadril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Na výjazdovom rokovaní v Slavošovciach uviedol, že pre štát je lepšie, keď je stanovený riadny rozpočet. "Samozrejme, že štát sa vie vyrovnať aj s inými režimami, ale nemyslím si, že je momentálne cieľom politických strán hnať krajinu do rozpočtového provizória," vyhlásil premiér.