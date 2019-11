Mestá a kraje sa zhodujú, že ÚVO má byť autoritou pri kontrole fondov

Kontrola pri eurofondových zákazkách je v súčasnosti komplikovaná.

25. nov 2019 o 12:45 TASR

BRATISLAVA. Kontrola pri eurofondových zákazkách je v súčasnosti komplikovaná. Zjednodušiť by sa mala tým, že autoritou pri kontrole bude Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ten v pondelok podpísal memorandum so združením samosprávnych krajov SK8, Úniou miest Slovenska (ÚMS) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Podpísali memorandum

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák priblížil, že tieto združenia sú počtom členov najväčší prijímatelia európskych prostriedkov, ktorí sa stretávajú s problémami pri ich čerpaní.

Pri procese kontroly verejných obstarávaní pri eurofondových zákazkách podľa neho zasahuje jeden úrad cez druhý, čomu tomu treba zamedziť.

"Dnes sme podpísali spoločné vyhlásenie k potrebe zmeny systému kontroly verejného obstarávania v prípade čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie," vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii Hlivák s tým, že by to tak malo fungovať už od ďalšieho programového obdobia.

Platiť by mal princíp jedenkrát a dosť, to znamená, že by stačila len jedna kontrola.

Predseda ZMOS Branislav Tréger skonštatoval, že predstavitelia obcí a miest často už ani nechcú ísť do verejných obstarávaní pre komplikovanosť procesu, čo nepôsobí dobre na rozvoj krajov, miest a obcí a ani na čerpanie prostriedkov. Celý proces treba podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka "absolútne zjednodušiť".

Predseda SK8 Jozef Viskupič podotkol, že je dôležité diskutovať o týchto veciach so samosprávami.

Dohľad nad čerpaním fondov

"Je treba naozaj jednu autoritu, jeden úrad, ktorý povie, že verejné obstarávanie je v poriadku a tým pádom môže dôjsť k čerpaniu," poznamenal Tréger.

Hlivák ozrejmil, že v súčasnosti, keď chce niekto čerpať eurofondy, musí ísť na prvú ex-ante kontrolu na ministerstvo, na ministerstve je následne druhá kontrola, potom sa uskutoční kontrola na ÚVO a potom ide opäť na takzvanú tretiu kontrolu na ministerstvo.

"My hovoríme o tom, ak bude nové programové obdobie, príslušný riadiaci orgán si skontroluje projekt ako taký, to znamená, či ten projekt, ktorý predložili, je v súlade s tou výzvou, to je takzvaná fondová časť. Ako náhle má všetky dokumenty, spustí sa proces verejného obstarávania, príde na ÚVO, skontroluje sa to a končí sa," priblížil Hlivák s tým, že sa tak môže ušetriť minimálne šesť mesiacov kontroly na jednotlivých orgánoch.

Predseda ÚVO vyhlásil, že o tomto návrhu informoval aj premiéra Petra Pellegriniho a na vedomie ho dal aj podpredsedovi vlády Richardovi Rašimu (obaja Smer) a požiadal ich o podporu.

"Pre prijatie finálneho rozhodnutia je určite potrebná politická vôľa," dodal Hlivák.

Na začiatku každého programového obdobia si podľa Hliváka každý členský štát v súvislosti s eurofondmi vyjednáva s Európskou komisiou podmienky v dokumente Partnerská dohoda.

V súčasnosti sa pripravujú tieto podmienky na ďalšie programové obdobie od roku 2021.