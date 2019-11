Menový fond zhoršil odhad rastu japonskej ekonomiky

Menový fond vyzval japonskú vládu na zmeny vo fiškálnej politike.

25. nov 2019 o 11:32 TASR

TOKIO. Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad rastu japonskej ekonomiky v tomto roku a vyzval japonskú vládu na realizáciu takej fiškálnej politiky, ktorá prispeje k podpore rastu hospodárstva v najbližšom období.

Podľa MMF by japonská ekonomika mala tento rok dosiahnuť rast na úrovni 0,8 %. To znamená mierne zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá počítala s rastom o 0,9 %.

V budúcom roku očakáva fond ďalšie spomalenie rastu na 0,5 %. Dôvodom je aj naďalej slabý externý dopyt, ktorý je pre japonskú ekonomiku kľúčový.

Miera inflácie by podľa MMF mala pokračovať v miernom zrýchľovaní. Aj naďalej však bude podľa fondu zotrvávať pod inflačným cieľom centrálnej banky. Ten je stanovený na 2 %.

MMF zároveň dodal, že aj v prípade najnovšej prognózy sú tu stále nemalé riziká. Medzi ne patrí prudšie než očakávané spomalenie rastu svetovej ekonomiky, zvýšenie neistoty, či zvýšenie rizík pre finančnú stabilitu.

Centrálna banka by mala pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike, zároveň však musí nájsť spôsob, ako zmierniť nepriaznivé dôsledky tejto politiky na finančné inštitúcie, dodal fond.

Zároveň je potrebné, aby aj vláda urobila kroky vo fiškálnej oblasti na podporu krátkodobého rastu.

V dlhodobejšom horizonte MMF vyzval na ďalšie zvyšovanie dane z obratu, ktorú v októbri zvýšili z 8 % na 10 %.

Do roku 2030 by sa podľa MMF mala zvýšiť na 15 % a do roku 2050 na 20 %, čo by Japonsku malo pomôcť získať potrebné financie na zabezpečenie starnúcej populácie.