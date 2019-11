Krajiny Európskej únie predali vlani pätnásť miliárd litrov vína

24. nov 2019 o 18:48 SITA

BRATISLAVA. Krajiny Európskej únie (EÚ) predali v minulom roku 15 miliárd litrov vína, vrátane šumivého vína, portského a hroznového muštu vyrobeného v únii.

Najväčšími producentmi vína boli Taliansko, Španielsko a Francúzsko, nasledované Portugalskom, Nemeckom a Maďarskom.

Vývoz vína

Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnil tento týždeň štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



V minulom roku vyviezli členské štáty EÚ víno v celkovej hodnote 22,7 miliárd eur. Viac ako polovica tohto vína v hodnote 11,6 miliardy eur sa vyvážala do krajín mimo EÚ, najmä do Spojených štátov (3,8 miliardy eur), za ktorým nasledovalo Švajčiarsko a Čína (obidve 1 mld. eur), Kanada (0,9 mld. eur), Japonsko a Hong Kong (obidve 0,8 mld. eur).

Francúzsko bolo najvýznamnejším vývozcom vína s vývozom mimo EÚ v hodnote 5,4 miliardy eur, čo predstavuje 47 % vývozu vína z krajín EÚ mimo úniu. Nasledovalo Taliansko (3,1 mld. eur) a Španielsko (1,2 mld. eur).

Dovozné toky

Pri pohľade na dovozné toky doviezli členské štáty EÚ v roku 2018 celkovo víno v hodnote 13,4 miliárd eur.

Iba 20 % z toho pochádzalo z krajín mimo EÚ, najmä z Čile (0,6 mld. eur), Austrálie (0,45 mld. eur,), Spojených štátov amerických (0,43 mld. eur), Južnej Afriky (0,4 mld. eur) a Nového Zélandu (0,37 mld. eur).

Spomedzi členských štátov EÚ bolo najväčším dovozcom vína Spojené kráľovstvo (1,2 mld. eur), za ktorým nasledovalo Nemecko (0,3 mld. eur), Holandsko (0,2 mld. eur) a Francúzsko (0,2 mld. eur).