Volkswagen na budúci rok v Číne investuje vyše štyri miliardy eur

V roku 2025 chce koncern dodať na čínsky trh 1,5 milióna elektromobilov.

23. nov 2019 o 17:29 TASR

KUANG-ČOU/WOLFSBURG. Volkswagen chce aj na svojom najväčšom trhu, v Číne, udržať investície na vysokej úrovni.

Spoločne s čínskymi partnermi chce nemecká automobilka na budúci rok investovať vyše 4 miliardy eur.

Z toho 40 % je určených do elektromobility, uviedol šéf koncernu pre Čínu Stephan Wöllenstein vo štvrtok (21. 11.) na autosalóne v Kuang-čou. Vďaka tejto investícii sa zvýši podiel elektromobilov a hybridov.

Volkswagen už v tomto roku plánoval s partnermi, s ktorými v Číne prevádzkuje spoločné podniky, investovať 4 miliardy eur. V roku 2025 chce koncern dodať na čínsky trh 1,5 milióna elektromobilov.

Po spustení produkcie v závodoch v An-tching a Fo-šan by mala od konca roka 2020 celková ročná kapacita dosiahnuť 600.000 vozidiel. Koncern plánuje mimo Číny investovať v najbližších 5 rokoch 60 miliárd eur do nových technológií, z toho až 33 miliárd do elektrifikovaých modelov.

V dlhodobom horizonte sa počíta s pozitívnym vývojom aj na aktuálne oslabujúcom sa čínskom trhu. Wöllenstein však očakáva na budúci rok stagnáciu, pričom Volkswagen by chcel zvýšiť svoj trhový podiel.

Na čínsky automobilový trh, ktorý v uplynulých rokoch prudko rástol, má negatívny vplyv colný spor s USA a spomaľovanie ekonomiky.

Líderská pozícia Volkswagenu je však podstatne lepšia ako čínskych výrobcov. Koncern počas prvých 10 mesiacov v krajine predal 3,34 milióna vozidiel, čo bolo o 1,8 % menej ako v rovnakom období vlani.