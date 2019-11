O štátnom rozpočte nebola v koalícii dostatočná diskusia, tvrdí SNS

V pondelok sa podľa Baláža začína prerokúvanie návrhu rozpočtu vo finančnom výbore.

23. nov 2019 o 16:38 TASR

BRATISLAVA. SNS sa zdá, že o štátnom rozpočte na rok 2020 nebola v rámci vládnej koalície dostatočná diskusia.

Uviedol to koaličný člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Radovan Baláž (SNS) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s podpredsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariánom Viskupičom z opozičnej strany SaS.

Prerokujú návrh rozpočtu

"Pán predseda Andrej Danko aj SNS zdvihli varovný prst, pretože sa nám zdá, že o štátnom rozpočte nebola dostatočná diskusia v rámci koalície. Prišlo nám to, ako keby automaticky (koaliční partneri pri schvaľovaní rozpočtu, pozn. TASR) počítali s 15 poslancami SNS," povedal Baláž

"To my, samozrejme, odmietame, pretože každý návrh zákona, ktorý prišiel do NR SR, prešiel diskusiou. Verím, že diskusia ešte prebehne, pretože máme ešte nejaké dni a týždne pred tým, ako príde štátny rozpočet na program dňa," spresnil Baláž.

V pondelok (25. 11.) sa podľa Baláža začína prerokúvanie návrhu rozpočtu vo finančnom výbore NR SR.

"Aj ja mám niekoľko otázok na štátny rozpočet. S pánom ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer), si jednotlivé pozície vyjasníme," avizoval. Otázky pre ministra financií však Baláž nechcel zverejniť, pretože si "ich nechá pre neho".

"Počkajme, ako sa celá diskusia k štátnemu rozpočtu vyvinie," odpovedal Baláž na otázku, či pripúšťa rozpočtové provizórium, respektíve, či si ho vie predstaviť.

Kompromisné riešenie

SaS si podľa Viskupiča rozpočtové provizórium vie predstaviť.

"Dokonca si myslíme, že v danej situácii by bolo rozpočtové provizórium lepšie riešenie pre našu krajinu ako takýto (predložený) rozpočet. Lepšie by provizórium bolo preto, že zastabilizuje financie na nejakej úrovni a dá novej vláde, nech už (po parlamentných voľbách) vznikne akákoľvek, priestor, aby 'nastavila veci' a aby sa na rozpočet (na rok 2020) pozrela ešte raz," povedal Viskupič.

"Našou povinnosťou je nájsť kompromisné riešenie a dohodnúť sa na tom, aby štátny rozpočet bol prijatý v takej podobe, s ktorou by súhlasili všetci koaliční partneri, aby rozpočet získal čo najväčšiu podporu v NR SR a aby sme sa vyhli provizóriu," povedal.

"Ak by bolo prijaté provizórium, neprišlo by k zvýšeniu platov, či už učiteľov, chýbali by peniaze poľnohospodárom a potravinárom, sľúbené im na zvýšenie štátnej pomoci. Je to téma dňa, verím, že budeme dlho diskutovať, nielen v rámci (finančného) výboru, ale aj v NR SR v rámci pléna tak, aby sme našli riešenie, ktoré by bolo pre Slovensko správne," poznamenal Baláž.

Viskupič: Provizórium je najkrajnejšie riešenie

Viskupič pripustil, že rozpočtové provizórium je riešením najkrajnejším.

"Má však svoje zákonné pravidlá, štát, krajina v ňom vie fungovať. To je jedna vec. Druhá vec je však, že ak by vláda pripravila rozpočet so scenárom nezmenených politík, teda taký, ako je tohtoročný, tak rozpočet by dokázal skončiť asi 30 miliónov eur v pluse. Od toho rozpočtu, ktorý bol predložený, po provizórium je ešte nejaká cesta a rozpočet sa ešte dá prepracovať tak, aby bol pre krajinu znesiteľný," dodal Viskupič.