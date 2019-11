Verejné obstarávanie sa má novelizovať, šéf ÚVO vysvetlil výhrady

Novela schválená s poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi je riziková.

22. nov 2019 o 16:37 SITA

BRATISLAVA. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák zaslal list predsedom poslaneckých klubov v Národnej rade SR, nezaradeným poslancom, ako aj autorom pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o verejnom obstarávaní.

Vysvetľuje im v ňom výhrady úradu k poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa dostali do novely po hlasovaní 17. októbra. Informoval o tom v piatok ÚVO v tlačovej správe.

Po vete Čaputovej

"Po tom, čo sa pani prezidentka stotožnila s výhradami úradu voči pozmeňujúcim návrhom a novelu vetovala, považujem za svoju povinnosť vysvetliť poslancom NR SR stanovisko úradu, a teda škodlivý dopad týchto pozmeňujúcich návrhov," uviedol Hlivák. Keďže predseda úradu vo štvrtok nemohol vystúpiť v parlamentnom výbore pre hospodárske záležitosti, pretože ten nebol uznášaniaschopný, na zákonodarcov sa obrátil listom.

"Už na budúci týždeň by sa o novele malo opätovne hlasovať a bude zásadné, čo sa do zákona dostane, a teda ako sa naša spoločnosť v oblasti verejných nákupov bude uberať. Je to dôležité rozhodnutie pre všetkých občanov," upozornil Hlivák.

Šéd ÚVO v liste poslancom tiež upozornil na to, že novela schválená s poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi je riziková a môže ovplyvniť riadne čerpanie fondov Európskej únie. Informoval ich aj o odpovedi Európskej komisie na list úradu. "Zo stanoviska Európskej komisie vyplýva, že obavy úradu sú opodstatnené v tom zmysle, že nie je možné umelo rozšíriť rozsah použitia smernice v oblasti obrany a bezpečnosti na zákazky kritickej infraštruktúry," zdôraznil Hlivák.

Výhrady vraj berú na vedomie

Predseda úradu, ktorý je gestorom novely verejného obstarávania, tento týždeň rokoval aj s jej predkladateľom, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim, aby mu ozrejmil právne výhrady k pozmeňujúcim návrhom.

Výsledkom tohto rokovania bolo písomné stanovisko predkladateľa, ktoré zaslal členom hospodárskeho výboru, ktorý mal vo štvrtok rokovať aj o novele. "Predkladateľ novely v stanovisku uviedol, že výhrady nášho úradu berie na vedomie a deklaroval, že novela bez poslaneckých pozmeňujúcich návrhov bude mať bezpochyby pozitívny dopad na procesy verejného obstarávania v Slovenskej republike," dodal Hlivák.

Poslanci prerokujú novelu zákona o verejnom obstarávaní, vrátenú prezidentkou Zuzanou Čaputovou parlamentu na opätovné prerokovanie, na 53. schôdzi so začiatkom 26. novembra.