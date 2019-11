Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení vyše 242-tisíc ľudí

Štátna poisťovňa príde o viac ako 145-tisíc poistencov.

22. nov 2019 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení vyše 242-tisíc ľudí.

Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. januára 2020 príde o vyše 145-tisíc poistencov, naopak zdravotná poisťovňa Dôvera získa vyše 68-tisíc poistencov a Union zdravotnej poisťovni pribudne takmer 77-tisíc poistencov.

Z celkového počtu takmer 5,2 mil. poistencov využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu takmer 247-tisíc poistencov, pričom minulý rok ich bolo takmer 140-tisíc. Takmer 6-tisíc prihlášok úrad neakceptoval.

Informoval o tom v piatok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Poistenci podávali zmenové prihlášky v termíne od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 s účinnosťou zmeny od 1. januára 2020.

Akceptovaný počet prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne predstavuje 4,69 % z celkového počtu poistencov, minulý rok bolo akceptovaných vyše 132-tisíc, teda 2,57 %.

ÚDZS neakceptoval takmer 6-tisíc prihlášok, minulý rok ich však bolo takmer 7-tisíc.



Úrad v rámci kampane na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 riešil celkom 8 podnetov. Z toho 3 podnety boli na Dôveru, 5 na Union. Tri podnety už boli vyhodnotené ako neopodstatnené, ostatné sú stále v riešení.



Zdravotné poisťovne sú na základe údajov úradu povinné tieto prihlášky potvrdiť do 30. novembra 2019 a do 5. decembra 2019 všetky potvrdené prihlášky oznámiť úradu.

Súčasne majú zdravotné poisťovne povinnosť vydať preukazy novým poistencom v zmysle zákona do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky, teda najneskôr do 13. decembra 2019.



Preukaz svojej pôvodnej zdravotnej poisťovne poistenci nie sú povinní vracať. Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2020.

Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.