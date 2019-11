Sociálna poisťovňa nedostane viac času na prepočet dôchodkov

Poisťovňa bude mať s vyplácaním vyšších dôchodkov zrejme problémy.

21. nov 2019 o 15:00 (aktualizované 21. nov 2019 o 15:40) TASR

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa (SP) má mať viac času na rozhodnutia týkajúce sa zmeny výpočtu dôchodku pre ľudí v druhom dôchodkovom pilieri.

Okrem toho sa má posunúť o rok aj zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia.

Parlamentný sociálny výbor odobril viaceré pozmeňujúce návrhy poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer) k novele zákona o sociálnom poistení z dielne koaličného Mosta-Híd, ktorou sa má zmeniť krátenie dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri.

Vážnemu sa však nepodarilo uspieť s návrhom na predĺženie lehoty dokedy má SP prepočítať ľuďom minimálne dôchodky, pričom vyplatené vo vyššej sume ich majú mať už vo februári budúceho roka.

Poisťovňa potrebuje viac času

Vážny, ktorý je v súčasnosti generálnym riaditeľom SP, svoje pozmeňujúce návrhy zdôvodnil tým, že poisťovňa potrebuje viac času na zmenu informačných systémov, aby si plnila svoje nové zákonné povinnosti.

Výbor odobril novelu Mosta-Híd, ktorou sa od budúceho roka má zmeniť výpočet dôchodku pre ľudí v druhom pilieri.

SP bude mať na to viac času, konkrétne tak bude môcť urobiť až do 30. júna 2021.

"Posúvame o rok termín, dokedy budeme rozhodovať o krátení s tým, že účinnosť zákona platí a SP to potom spätne doplatí. Tým, ktorým bude realizovať nižšie krátenie, dostanú svoje peniaze od začiatku účinnosti zákona, ale SP má právo rozhodovať o tom až do 30. júna 2021, lebo to nie je jednoduché," vysvetlil Vážny.

Neuspel však s návrhom na predĺženie termínu na prepočet minimálnych dôchodkov do konca októbra budúceho roka.

Poberatelia ich majú dostať vyššie už vo februári budúceho roka. Vážny priznáva, že SP bude mať s plnením tejto zákonnej požiadavky problém.

"SP vynaloží maximálne úsilie, aby sme to stihli v lehote 60 dní od 1. januára 2020, ale u všetkých, ktorí budú mať nárok, to nebude možné," skonštatoval Vážny.

Nemajú dostatok ľudí

Problém je najmä s údajmi poistencov, ktorí pracovali v zahraničí. SP takýmito údajmi nedisponuje.

"Zákon je postavený tak, že my musíme došetrovať," priblížil Vážny s tým, že toto SP nezvláda aj pre nedostatok zamestnancov, ktorí by prepočty robili.

Táto zmena sa má dotknúť 160.000 ľudí. Poisťovňa je schopná určiť vyššie minimálne dôchodky približne 71.000 ľuďom.

Poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová skonštatovala, že jej je ľúto, že SP nie je tak pripravená, aby dokázala prepočty minimálnych dôchodkov zrealizovať.

"Minimálne dôchodky, aké doteraz vyplácala SP, sú na výsmech. Bude musieť riaditeľ SP hľadať medzery, rezervy a zabezpečiť to," podotkla Kuciaňová.

Dodala, že ak tento návrh opätovne predloží Vážny v pléne parlamentu, tak poslanecký klub SNS zaň určite nezahlasuje.

Ročné zúčtovanie

Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom Vážneho sa má posunúť zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia opäť o rok, teda prvýkrát sa má zrealizovať v roku 2024 za rok 2023. Zatiaľ platí, že sa má zrealizovať v roku 2023 za rok 2022.

"SP má už rok zákonom uloženú úlohu ohľadom ročného zúčtovania, takisto to nevieme zrealizovať, lebo informačné systémy SP sú masívne. Ak chceme urobiť ročné zúčtovanie, je to výrazný zásah do ôsmich produkčných systémov SP," zdôvodnil Vážny.

Novelou Mosta-Híd sa bude parlament zaoberať už na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

Výbor ju plénu odporučil na ďalšie prerokovanie aj so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.