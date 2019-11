Bez dramatických zmien by sme mohli nájsť zhodu pri rozpočte, myslí si Pellegrini

Danko upozornil na to, že prijatie rozpočtu je ohrozené.

20. nov 2019 o 18:59 TASR

BRATISLAVA, SLAVOŠOVCE. Premiér Peter Pellegrini (Smer) dúfa, že naprieč politickým spektrom sa nájde čo najširšia podpora pre rozpočet na budúci rok.

Uviedol to po skončení sa výjazdového rokovania vlády v Slavošovciach v Rožňavskom okrese. O návrhu rozpočtu bude na nadchádzajúcej novembrovej schôdzi rokovať parlament.

Pellerini verí, že rozpočet prejde

Predseda SNS Andrej Danko však v utorok upozornil na to, že prijatie rozpočtu je ohrozené, aj strana SaS hovorí o stiahnutí tohto návrhu.

Premiér však verí, že by rozpočet mohol v parlamente prejsť aj napriek "ťažkým diskusiám".

"Bez nejakých drastických zmien by sme mohli nájsť zhodu v parlamente. Pre štát je lepšie, keď je stanovený riadny rozpočet. Samozrejme, že štát sa vie vyrovnať aj s inými režimami, ale nemyslím si, že je momentálne cieľom politických strán hnať krajinu do rozpočtového provizória," myslí si premiér.

Podľa neho by to ani nevyslalo dobrý signál navonok.

"Preto sa minister financií Ladislav Kamenický (Smer) bude snažiť udržať diskusiu pod kontrolou tak, aby nedošlo k nejakej dramatickej zmene parametrov rozpočtu, ktoré by výrazne posúvali deficit, zhoršovali to riziko, lebo vtedy by pravdepodobne zasiahla Európska komisia. To si nikto z nás neželá," zhodnotil premiér s tým, že sa bude snažiť získať pre rozpočet čo najširšiu politickú podporu.

Hodnotenie eurokomisie

V súvislosti s hodnotením rozpočtu Európskou komisiou uviedol, že to nevidí až tak dramaticky.

"Sme v skupine číslo tri, ktorá je však rozdelená na dve skupiny. Na tie, kde je riziko väčšie a kde je menšie. Slovensko je v tej lepšej skupine. Sú to skupiny krajín, u ktorých je konštatované, že existujú riziká odchýlenia sa od stanovených cieľov. To nie je hodnotenie, ktoré by zamietlo rozpočet. Hodnotenie nepovažujem za nejako extra dramatické," dodal Pellegrini.