Schválenie rozpočtu môže byť ohrozené, varuje Danko

SNS by uvítala prijatie digitálnej dane.

19. nov 2019 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Schválenie rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, o ktorom bude na najbližšej schôdzi rozhodovať parlament, môže byť ohrozené.

Na utorkovej tlačovej besede to vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

"Ak sa nespamätá predseda vlády a minister financií, môže byť ohrozené prijímanie štátneho rozpočtu," povedal Danko.

Danko: Neviem si už rady

Na Slovensku tak môže byť realitou aj rozpočtové provizórium.

Danko pritom nechcel jasne povedať, či rozpočet podporia alebo nie. Uviedol, že dvíhajú varovný prst. "Neviem si už rady," skonštatoval.



Dankovi sa nepáči najmä absencia stretnutí v rámci koaličnej rady. "Nemajú elementárnu slušnosť voči koaličnému partnerovi," myslí si predseda SNS.

Ako dodal, pokojne sa môže stať, že rozpočet budú musieť stiahnuť a následne prepracovať.

"Bude to kvôli lajdáckosti, neschopnosti a pohodlnosti," povedal. Upozornil, že výhrady majú nielen koaliční partneri ale aj Európska únia.

SNS pri privítala digitálnu daň

Danko zároveň vyzval predsedu vlády aby sa "priučil" u našich západných susedov.

Podľa neho by sa mali kompetentní spamätať a predložiť obdobné opatrenia ako Andrej Babiš v Čechách.

SNS by uvítala prijatie digitálnej dane. No kým v Čechách by toto opatrenie malo priniesť stovky miliónov, Ministerstvo financií odhadlo, že na Slovensku by to bolo asi 7 mil. eur.

"Naši analytici povedia, že je to nepodstatná suma a neoplatí sa tým zaoberať," poznamenal Danko.

Ministerstvo hovorí o politikárčení

Ministerstvo financií v reakcii na Danka uviedlo, že nie je správne vnášať politiku do vysoko odbornej témy, akou je rozpočet, obzvlášť niekoľko dní pred tým, než o ňom budú rokovať poslanci.

Prvoradým záujmom koaličných partnerov by malo byť podľa ministerstva schválenie rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, teda s deficitom 0,49% HDP.

Ministerstvo tvrdí, že ďalšie poslanecké návrhy, ktoré majú negatívny vplyv na výdavkovú stránku rozpočtu, môžu ohroziť jeho prijatie v parlamente.