Slovenský prepravca plynu nepovažuje Nord Stream 2 za hrozbu

Eustream očakáva po dobudovaní Nord Streamu 2 zvýšenú prepravu plynu zo západu na východ a juh.

19. nov 2019 o 10:33 SITA

BRATISLAVA. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, už nepovažuje plynovod Nord Stream 2 za svoju hrozbu.

Ako uviedol generálny riaditeľ firmy Eustream Rastislav Ňukovič, slovenský prevádzkovateľ plynovej prepravnej siete je a zostane dlhodobou súčasťou európskej strategickej infraštruktúry aj po jeho sprevádzkovaní.

Pokles prepravy plynu v smere z Ukrajiny na západ po dobudovaní plynovodu Nord Stream 2 by mal byť podľa Ňukoviča kompenzovaný prepravou plynu zo západu na východ a juh.



"V prípade Slovenska je to presne tak. Zemný plyn, ktorý Eustream prepravuje cez Slovensko v smere z Ukrajiny, pokračuje ďalej pre rakúsky a taliansky trh. Po dokončení Nord Stream 2 vzrastie preprava ruského plynu priamo do Nemecka, no odtiaľ sa cez Česko logicky musí tento plyn dostať k nám, aby mohol pokračovať ďalej do Rakúska a Talianska,“ uviedol pre internetovú stránku Slovenského plynárenského a naftového zväzu slovgas.sk Ňukovič.

Prepravné kapacity

Pološtátna spoločnosť Eustream už má v súčasnosti rezervované prepravné kapacity na trase Nemecko-Česko-Slovensko.

"V našom systéme v smere z Česka sú tieto kapacity aktuálne rezervované až do roku 2039. Naše podnikanie je založené na stabilných kontraktoch a dlhodobých rezerváciách prepravných kapacít na princípe ship-or-pay, čo platí aj v kontexte Nord Stream 2,“ dodal Ňukovič.



Vďaka očakávanej zvýšenej preprave plynu zo západu na východ sa Eustream rozhodol vybudovať novú kompresorovú stanicu v Lakšárskej Novej Vsi.

Modifikáciu dvoch existujúcich turbosústrojov a ich inštaláciu v novej kompresorovej stanici zabezpečí talianska spoločnosť Nuovo Pignone.

So spoločnosťou Nuovo Pignone bola dohodnutá zmluvná cena 28,6 milióna eur.



Prvýkrát sa výstavbou novej kompresorovej stanice zaoberal Eustream v súvislosti s projektom plynovodu Eastring, ktorý by mal prepájať dva mohutné plynovody, ukrajinsko-slovenskú a transbalkánsku cestu.

"Vtedy sme si uvedomili, že naša sústava má historicky vybudované veľké kapacity na tranzit z východu na západ. Ak však chceme ukázať životaschopnosť projektu ako je Eastring v rámci EÚ, musíme posliniť kapacity aj pre prípad opačného toku plynu zo západu na východ a juh. Pravdou však je, že definitívne rozhodnutie o vybudovaní novej kompresorovej stanice prišlo až potom, ako sme získali záväznú objednávku od zákazníka na prepravu v smere zo západu,“ konštatoval Ňukovič.

Súčasne dodal, že výstavba spomínanej kompresorovej stanice umožní vyššiu flexibilitu a posilnenie dodávok v smere z Českej republiky do všetkých okolitých krajín.

Zachovanie trasy

Napriek výstavbe nového plynovodu Nord Stream 2 a očakávanej zvýšenej preprave plynu smerom zo západu na východ a juh je spoločnosť Eustream za zachovanie prepravnej trasy plynu z Ruska cez Ukrajinu a ďalej na západ Európy.

"Naše argumenty nezahŕňajú len úzky slovenský pohľad, ale aj celoeurópsky kontext energetickej bezpečnosti a potreby zachovania importných kapacít. Preto je dôležité, aby Nord Stream 2 priniesol nové kapacity, a nie iba nahradenie tých súčasných. Toto je v záujme všetkých strán, teda Európskej únie, Ruska a, samozrejme, Ukrajiny. Naopak, v budúcnosti môže význam ukrajinskej trasy v kontexte dlhodobo klesajúcej ťažby v krajinách EÚ dokonca vzrásť,“ uzavrel Ňukovič.