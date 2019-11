Hongkong má najdrahšiu nákupnú ulicu sveta, v Európe vedie Londýn

Päť z desiatich najdrahších ulíc sa nachádza v Európe, štyri v Ázii a len jedna v USA.

18. nov 2019 o 12:01 SITA

BRATISLAVA. Causeway Bay v Hongkongu sa udržala na čele rebríčka najdrahších nákupných ulíc na svete. Vyplýva to z nových údajov spoločnosti Cushman & Wakefield.

Causeway Bay minulý rok ukončila päťročnú nadvládu newyorskej Upper 5th Avenue a v roku 2019 svoju pozíciu obhájila s výškou nájomného 25 965 eur za meter štvorcový za rok. Upper 5th Avenue je na druhom mieste s nájmom 21 295 eur za meter štvorcový za rok.

Na tretej priečke sa umiestnila londýnska New Bond Street, kde ročné nájmy za posledných 12 mesiacov stúpli o 2,3 percenta na 16 222 eur za meter štvorcový. Prvú päťku uzatvárajú Avenue des Champs Elysées v Paríži a Via Montenapoleone v Miláne.

V Európe vedie Londýn

Najväčší nárast v nájmoch spomedzi prvej desiatky zaznamenala Pitt Street Mall v Sydney, kde nájmy za uplynulých 12 mesiacov vzrástli o takmer 18 percent na 10 185 eur za meter štvorcový za rok.

„Pokiaľ ide o vývoj nájmov, tohtoročné výsledky sú pozitívne a dokazujú stabilitu prvotriednych maloobchodných lokalít. Nájmy na najlepších obchodných uliciach sveta sú pomerne stabilné a dnes je jasnejšie, akým smerom sa bude maloobchod vyvíjať. Mnohé slabšie lokality však čelia tlaku na znižovanie nájmu, najmä na vyspelejších trhoch Európy a Severnej Ameriky," uviedol vedúci maloobchodného prieskumu pre EMEA región v spoločnosti Cushman & Wakefield a autor správy Darren Yates.

Ako dodal, internetový predaj na celom svete neustále rastie, pričom v tejto súvislosti sa hovorí najmä o výzvach, ktoré predstavuje pre tradičné kamenné predajne.

"Vzťah medzi nimi je však zložitejší. Aj keď dnes je náročnejšie kvantifikovať hodnotu predajne, pre spotrebiteľa zostáva dôležitým kontaktným bodom a generuje tržby nielen priamo v obchode, ale aj cez internet, pretože slúži ako showroom a posilňuje prítomnosť značky. Najúspešnejšími retailermi budú tí, ktorí dokážu najlepšie prepojiť svoje kamenné aj online prevádzky a nakupujúcim poskytnú konzistentnú a pozitívnu skúsenosť so značkou," skonštatoval.



V rámci Európy vedie londýnska New Bond Street pred Parížom a Milánom a prvú päťku uzatvára Bahnhofstrasse v Zürichu a Kohlmarkt vo Viedni.

Celkovo boli nájmy minulý rok v približne 70 percentách európskych lokalít stabilné alebo vyššie.

Dochádza k polarizácii

Podľa zverejnených údajov však evidentne dochádza k polarizácii medzi etablovanými trhmi v severozápadnej Európe a južnou, strednou a východnou Európou, kde je moderná ponuka nižšia a internetový predaj ešte stále zaostáva.

„Dokonca aj na hornom konci luxusného trhu sa musia maloobchodníci snažiť viac ako kedykoľvek predtým, aby zvýšili alebo si aspoň udržali počet zákazníkov, ktorí k nim zavítajú. To znamená diverzifikovať ponuku tak, aby nešlo len výlučne o predaj alebo transakcie. Zákazníci požadujú destináciu alebo atrakciu ako súčasť svojej skúsenosti so značkou, a to znamená pridanie ďalších služieb alebo partnerov, ako sú jedlo a pitie či voľnočasové aktivity,“ uviedol vedúci retail tímu pre EMEA región v Cushman & Wakefield Boris van Haare Heijmeijer.



Každoročne vydávaná správa „Main Streets Across the World“ (Hlavné nákupné ulice vo svete) sleduje výšku nájomného v 448 lokalitách na 68 trhoch.

Ide o najväčší počet zahrnutých lokalít od roku 1988, keď sa správa začala vydávať. V správe sú na základe vlastných údajov spoločnosti Cushman & Wakefield zoradené prvotriedne lokality podľa ceny za prenájom.