Trh s realitami v Aténach po rokoch krízy začal zviechať

16. nov 2019 o 10:47 TASR

ATÉNY. Trh s realitami v gréckej metropole po rokoch hlbokej krízy vstáva z popola. Ceny nehnuteľností rastú o dvojciferné čísla, ale stále majú ďaleko k úrovni pred krízou. Za ich oživením je najmä skupovanie bytov na prenájom.

"Atény vstávajú z mŕtvych," vyhlásil Savvas Savvaidis, prezident a generálny riaditeľ gréckej realitnej spoločnosti Sotheby's International Realty. Atény vo svojej 5000-ročnej histórii zažili veľa vrcholov aj pádov. Naposledy to bola dlhová kríza, ktorá sa v Grécku začala v roku 2009. Podľa štatistického úradu Elstat sa hrubý domáci produkt (HDP) Grécka znížil o 27 % z 242 miliárd eur v roku 2008 na 176 miliárd eur v roku 2015.

Úsporné opatrenia

Transakcie s rezidenčnými nehnuteľnosťami v celej krajine v rovnakom období klesli o viac ako 70 %. Vláda zaviedla úsporné opatrenia v rámci boja s narastajúcom dlhom, ktorý sa vyšplhal na 180 % HDP. To vyvolalo búrlivé protesty v hlavnom meste. Ale kríza sa skončila a Grécko vlani vystúpilo zo záchranného programu. Zahraničné investície v krajine následne prudko vzrástli, a to prináša aj na aténsky trh s bývaním nový život. Realitná kancelária Knight Frank zaznamenala v 2. štvrťroku 2019 medziročný nárast cien obytných nehnuteľností o 11,2 %. Grécka metropola sa tiež dostala do prvej desiatky v rebríčku miest, kde ceny bytov stúpajú najstrmšie.

Napriek tempu zdražovania sú však ceny nehnuteľností v Grécku stále nižšie ako pred krízou.

História mesta a stredomorské podnebie sú zároveň veľkým lákadlom pre zahraničných klientov. "V Aténach sa snúbi grécky štýl, pohostinnosť a živosť s blízkosťou veľmi dobrého prírodného prostredia mimo mesta," hovorí Danae Tsakirisová, riaditeľka realitnej kancelárie Savills v Aténach.

Nárast predaja nehnuteľností urýchlila aj grécka schéma tzv. zlatých víz. Systém, ktorý bol zavedený v roku 2013 na podporu hospodárskeho rastu, garantuje povolenia na pobyt cudzincom z tzv. tretích krajín (mimo Európskej únie) a ich rodinám, ak kupujú nehnuteľnosť v hodnote vyššej ako 250.000 eur. Úrady už vydali 5302 povolení takýmto investorom, z toho 3434 pochádzalo z Číny, nasledujú kupci z Turecka, Ruska a Egypta.

Väčšina z nich má záujem o byty v centrálnych štvrtiach, ako sú Kolonaki a Plaka, kde sa ceny začínajú na 4000 eurách za štvorcový meter (m2) a môžu sa vyšplhať až na 8000 eur/m2, ak má byt výhľad na Akropolu. V prestížnej štvrti okolo prezidentského paláca môžu byty dosiahnuť cenu až 12.000 eur za m2. No aj to sú stále polovičné ceny v porovnaní s luxusnými bytmi v Miláne, Paríži alebo Londýne.

Podiel Airbnb

Okrem luxusných bytov však viac ako polovicu z predaných nehnuteľností tvoria byty na prenájom, najmä cez platformu Airbnb.

Airbnb neustále rastie aj v iných mestách a vytláča z centier rodiny s nízkymi príjmami, ktoré sa musia presúvať na predmestia a neraz aj preč z veľkých miest. Pre zvýšený záujem investorov klesol počet voľných bytov aj v centre Atén, uviedol Savvaidis.

Historické srdce Atén však nie je jedinou oblasťou, ktorá si zasluhuje pozornosť. Aj pobrežie prechádza transformáciou na tzv. aténsku riviéru. Nachádza sa približne 16 km od centra Atén a tiahne sa od južných predmestí metropoly. Prístav Piraeus je jedným z najväčších obchodných prístavov v Európe. Ale výstavba pobrežnej diaľnice v 60. rokoch minulého storočia tam vytvorila bariéru pri pláži. Cieľom projektu Hellinikon v hodnote 8 miliárd eur, ktorý má byť dokončený v priebehu nasledujúcich piatich rokov, je zmeniť to.

Veľkým realitným projektom je aj nová štvrť na mieste bývalého aténskeho letiska pozdĺž pobrežia. Počíta aj s 200-hektárovým parkom, čo bude najväčší pobrežný park v Európe, a tiež s obchodmi a kanceláriami. Svoj domov by tam malo nájsť 22.000 ľudí.

Vzhľadom na tento stavebný rozmach a tiež návrhy nového gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa na zníženie dane z príjmu právnických osôb z 28 % na 24 % v budúcom roku je Savvaidis optimistom, pokiaľ ide o pokračovanie rastu cien nehnuteľností.