Srbská centrálna banka mierne zlepšila odhad rastu ekonomiky

Banka očakáva, že srbský hrubý domáci produkt tento rok stúpne o 3,6 percenta.

15. nov 2019 o 15:52 TASR

BELEHRAD. Srbská centrálna banka mierne zlepšila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.

Banka očakáva, že srbský hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 3,6 %, a nie o 3,5 %. V 3. kvartáli sa medziročne zvýšil o 4,7 %.

Dôvodom rýchlejšej expanzie v 3. štvrťroku bola podľa denníka Danas aktivácia investícií z predchádzajúcich období.

Hodnota priamych zahraničných investícií (PZI) dosiahla za prvých 9 mesiacov tohto roka 2,9 miliardy eur.

Do konca roka by mohli vzrásť až na 3,5 miliardy eur, čo by zodpovedalo vlaňajšku.

Vláda vo svojom rozpočtovom pláne na budúci rok 2020 očakáva zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 4 %.

Tento rok by si podľa ministra financií Sinišu Maliho mala ekonomika polepšiť o 3,5 %. Vlani HDP podľa oficiálnych čísel stúpol o 4,4 %.