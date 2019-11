Pätnásť krajín žiada od Veľkej Británie a Bruselu kompenzácie pre brexit

Kompenzácie v rámci WTO zvyčajne znamenajú zníženie ciel.

15. nov 2019 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Pätnásť krajín, vrátane USA, Austrálie, Indie a Nového Zélandu, žiada od Veľkej Británie a Európskej únie kompenzácie za narušenie obchodu v dôsledku brexitu.

Tento problém nastolili na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve, pričom sa obávajú predovšetkým narušenia obchodu s farmárskymi produktami.

Kompenzácie, o ktoré tieto krajiny žiadajú, v rámci WTO zvyčajne znamenajú zníženie ciel na iné tovary. Informuje o tom portál bbc.com.



Členovia WTO sa totiž zaviazali, že umožnia dovoz určitých tovarov pri nižších clách. Terajšie kvóty však platia pre celú Európsku úniu, vrátane Veľkej Británie.

Brexit znamená, že EÚ a Británia musia rozhodnúť, ako kvóty rozdeliť. Niektoré krajiny hovoria, že to by to mohlo viesť k menej priaznivému prístupu, hlavne farmárskych produktov, na európsky trh.