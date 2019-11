Ministrovi Žigovi sa nepáčia vyjadrenia Naftogazu na adresu slovenskej justície

Ukrajinský plynárenský gigant Naftogaz slovenský súd spochybňuje.

13. nov 2019 o 14:03 SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Peter Žiga zdvíha v kauze ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz varovný prst.

Slovenskému ministrovi sa nepáči, ako v spore dvoch nie slovenských spoločností spochybňuje Naftogaz našu justíciu.

„Vôbec to nevnímam ako plynárenský problém, vnímam to ako spor dvoch komerčných firiem, navyše neslovenských. Trošku ma zarazili veľmi ostré vyjadrenia Naftogazu. Chcem dvihnúť varovný prst, že nech vážia slová a nespochybňujú justíciu na Slovensku vzhľadom na to, že sú ukrajinská firma. Z tohto rozmeru to treba vnímať,“ zdôraznil po stredajšom rokovaní vlády minister Žiga s tým, že celá kauza neohrozí energetickú bezpečnosť Slovenska.

Slovensku podľa spoločnosti Naftogaz hrozí medzinárodný škandál, zastavenie dodávok plynu z Ukrajiny a strata 60 miliónov eur ročne. Dôvodom majú byť údajne pochybné exekúcie voči ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz v SR. Ako informovala spoločnosť Naftogaz of Ukraine, prípad sa týka arbitrážnej kauzy, ktorej pôvodná hodnota 12 miliónov eur sa medzičasom vyšplhala do astronomických výšok. „V slovenskej sieti plynovodov zabavuje exekútor ukrajinský plyn a sudkyňa bez akejkoľvek kontroly schvaľuje škandalózny postup, ktorého výsledkom je okrádanie Naftogazu a jeho napriek exekúciám neklesajúci dlh,“ informovala minulý týždeň spoločnosť Naftogaz.

Podľa slovenského ministerstva hospodárstva v tomto prípade nejde o otázku plynárenstva, ale justície. „Neprináleží nám komentovať rozhodnutia a postup súdov v prípade obchodného sporu dvoch subjektov, ktoré nesúvisia so Slovenskou republikou. Situáciu však sledujeme aj prostredníctvom spoločnosti Eustream,“ reagoval pre agentúru SITA koncom uplynulého týždňa hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Aj slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, vylučuje akékoľvek úvahy o ohrození bezpečnosti dodávok pre Slovensko alebo tranzitu do Európy. „Vyjadrenie Naftogazu sa týka bilaterálneho obchodného sporu medzi Naftogazom a jeho obchodným partnerom. Eustream nebol ani nie je účastníkom tohto sporu ani súvisiaceho exekučného konania a neprináleží nám sa k nemu bližšie vyjadrovať,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Podľa slovenského prepravcu plynu, akákoľvek poskytnutá súčinnosť v exekučnom konaní zo strany Eustreamu vyplýva výlučne z ich zákonných povinností a týka sa iba plynu vo vlastníctve Naftogazu v smere exportu na Ukrajinu.

Ukrajinská spoločnosť Naftogaz prehrala v roku 2012 arbitrážny spor s talianskou spoločnosťou IUGAS. Potom, čo veriteľ IUGAS postúpil pohľadávku zároveň dvom rôznym zahraničným spoločnostiam, švajčiarskej Omni Bridgeway a maďarskej Trameta, začal sa na Slovensku exekuovať plyn patriaci Naftogazu. Spoločnosť Naftogaz podľa vlastných tvrdení bola ochotná pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, nemohla to však urobiť, pretože dlh bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. „Momentálne prebieha vo viacerých európskych jurisdikciách právny proces s cieľom určiť, ktorý subjekt v súčasnosti vlastní legitímny nárok na tento dlh,“ dodala ukrajinská firma.