Problémy Slovenska s digitalizáciou sú v iných krajinách už vyriešené

Môže sa veľmi ľahko stať, že EÚ nám ďalšie fondy jednoducho neposkytne.

12. nov 2019 o 13:13 SITA

BRATISLAVA. Slovensko má vďaka Európskej únii momentálne zdrojov na digitalizáciu dostatok, ak však niekde v tomto procese zlyháva, tak je to v praxi.

Ako počas prvého dňa jesenného kongresu ITAPA uviedol riaditeľ odboru prierezových priorít hlavného gestora horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko, zatiaľ čo eurofondy na Slovensko prúdia vo veľkom a strategické dokumenty sú na expertnej úrovni, zlyhávame pri samotnom zavádzaní zmien.

Dôvodom je podľa Šimka príliš komplexný systém pravidiel a kontrol, či pomalé tempo kľúčového manažmentu a napokon neschopnosť rozhodnúť sa.

Kľúčom k posunu k lepšiemu by mala byť „prioritizácia prioritizácie“. Tá by pomohla určiť naozaj potrebné projekty, ktoré by sa aj uskutočnili.

Mnohé krajiny sú ďalej

Richard Filčák zo Slovenskej akadémie vied však varuje, že kým Slovensko sa stále trápi s digitalizáciou, v ostatných členských krajinách Európskej únie ide o už dávno fungujúci systém.

Môže sa tak veľmi ľahko stať, že Európska únia nám ďalšie fondy jednoducho neposkytne a my na to zostaneme sami, pripomína.

Účastníci prvého dňa kongresu ITAPA sa pritom zhodli, že napriek rozdielnym pohľadom na verejné obstarávanie je spoločným cieľom dosiahnuť najlepšie produkty za najlepšiu cenu v danom čase.

Odbornosť v obstarávaní

V tejto súvislosti je dôležité, aby verejní obstarávatelia pochopili, že musia vytvoriť silné odborné tímy.

„Celé je to o profesionalizácii. O tom, že keď chce štát nakupovať kvalitu, musí sa dopátrať k tomu čo to kvalita je, poznať svoje potreby a komunikovať s trhom za stanovených podmienok. My sme zákon pripravili tak, že je veľmi flexibilný, umožňuje čo najširšiu, čestnú, hospodársku súťaž a je už len na obstarávateľoch, či to využijú,“ povedal Jaroslav Lexa z Úradu verejného obstarávania.