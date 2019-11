Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka

Čo všetko ovplyvňuje ceny bytov? Budete prekvapení.

25. nov 2019 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš

Kúpiť si byt v priebehu ostatných desiatich rokov bola zaručene dobrá investícia. Tempo cien rastu nehnuteľností určených na bývanie pritom stále nespomaľuje.

Podľa Národnej banky Slovenska priemerné ceny nehnuteľností na Slovensku stúpli v júli až septembri tohto roka o 9,7 percenta medziročne. Predstavuje to najrýchlejšie medziročné tempo rastu cien nehnuteľností od septembra 2008.

Viac pritom rástli ceny bytov ako domov. Byty sa stávajú atraktívnejšie na bývanie. Do ich ceny však nevstupujú len metre štvorcové, orientácia, výhľad, veľkosť terasy alebo rekonštrukcia, ale premieta sa aj fakt, že byt nie je samostatnou jednotkou, ale súčasťou bytového domu.

(zdroj: Pixabay)

Rozhoduje stav domu

Ceny bytov na Slovensku nerastú rovnakým tepom. Súvisí to s lokalitou aj stavom samotnej nehnuteľnosti.

„Okrem lokality, občianskej vybavenosti alebo umiestnenia bytu v bytovom dome sa kupujúci čoraz viac zaujímajú o to, kedy a ako bol bytový dom zateplený. Ďalším faktorom je stav spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, takzvaných stúpačiek,“ hovorí realitný maklér Tomáš Sedlický.

„V bytových domoch, ktoré nie sú rekonštruované, sa byty predávajú horšie. Naopak, byty v kompletne zrekonštruovaných domoch majú cenu vyššiu o päť až osem percent,“ dopĺňa Sedlický.

Zrekonštruované spoločné priestory či nový bezpečný výťah však nie je všetko. Od rekonštrukcie domu závisí aj to, či sa z bytu stane atraktívne miesto, alebo ho nikto nebude chcieť.

Obnovený bytový dom z prostriedkov ŠFRB za 0% úrok. (zdroj: ŠFRB)

Dôležitý je nájom aj energie

Ak bytový dom nie je zateplený a neprebehli v ňom rekonštrukcie, premietne sa to do pravidelných platieb bytovému správcovi a do fondu opráv.

„Nehnuteľnosti sú po zateplení drahšie zhruba o tri až päť percent, ale v konečnom dôsledku sú náklady na bývanie nižšie,“ dodáva Sedlický.

„Zo štatistík a výsledkov meraní je isté, že v bytových domoch dochádza k 30- až 40-percentným únikom tepla obvodovým stenami. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, dajú sa však výrazne znížiť, a to jedine zateplením obvodových stien,“ hovorí Rastislav Ďalog zo spoločnosti IMAR.

V súčasnosti je možné zrealizovať rekonštrukciu domu aj vďaka úveru bez navýšenia. Ten aktuálne pre bytové domy ponúka Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Úver má úrok od 0,0 percenta a výšku úveru až do 100 percent obstarávacej ceny nehnuteľnosti.

„Okrem toho je poplatok za zriadenie a vedenie účtu nula eur a úver má garantovaný úrok počas celej doby splácania,“ hovorí Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ ŠFRB.

Takýto úver je pre bytový dom omnoho efektívnejší ako bankový úver. Vďaka nulovému úroku sú pravidelné splátky nižšie, čo sa prirodzene odrazí aj na výške nájomného.

(zdroj: Pixabay)

Rekonštrukciu s nulapercentným úrokom využíva čoraz viac ľudí

„Niektoré bytové domy realizovali obnovu dokonca viac ráz. V prvej fáze zatepľovali a teraz inovovali stúpačky, rozvody, výťahy a pridávajú aj ďalšiu modernizáciu, aby získali nulovú úrokovú sadzbu,“ hovorí Gabriela Maliarová z oddelenia zabezpečovania zdrojov ŠFRB spoločnosti Bytterm.

Úver zo ŠFRB sa dá využiť na zateplenie, modernizáciu spoločných priestorov a zariadení bytového domu, na odstránenie systémovej poruchy, výmenu alebo modernizáciu výťahu, bezbariérový prístup, výmenu spoločných rozvodov aj inú modernizáciu.

Ak bude jedným z účelov výmena rozvodov, výmena alebo modernizácia výťahov alebo zateplenie v energetickej triede pre ultra nízkoenergetické budovy, výsledná úroková sadzba bude 0 percent. Proces žiadosti o úver pritom nie je vôbec komplikovaný.

(zdroj: Pixabay)

„Úplne na začiatku procesu obnovy je potrebné odsúhlasiť zámer realizovať obnovu bytového domu vlastníkmi bytov. Na základe toho si vlastníci bytov dajú spracovať projektovú dokumentáciu a v prípade potreby požiadajú o stavebné povolenie na stavebnom úrade,“ vysvetľuje postup Kurňavka.

„V Žiline sa od roku 2006, odkedy využívame Štátny fond rozvoja bývania, podarilo prostredníctvom neho obnoviť už takmer 200 bytov,“ hovorí Maliarová.

„Klient je oprávnený požiadať o čerpanie úveru na obnovu bytového domu jednorazovo alebo postupne na základe jednej alebo viacerých žiadostí o čerpanie úveru. Maximálne však do výšky poskytnutého úveru. Prílohou každej žiadosti o čerpanie úveru musí byť riadna faktúra alebo faktúry vystavené dodávateľmi klienta v súvislosti s obnovou bytového domu,“ uzatvára Kurňavka.

Realizácii rekonštrukcie potom už nič nestojí v ceste. Vďaka úveru s nulapercentným úrokom získa dom aj byty v ňom lepšiu životnosť aj vyššiu atraktivitu a cenu na realitnom trhu.

(zdroj: Pixabay)

Tento článok vám prináša Štátny fond rozvoja bývania.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.