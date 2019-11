Väčšina firiem priznala kybernetický incident

Mnohým nebezpečenstvám sa dá predísť vzdelávaním zamestnancov.

12. nov 2019 o 12:21 TASR

BRATISLAVA. Až 53 percent firiem na Slovensku má skúsenosť s bezpečnostným incidentom.

Čím je spoločnosť väčšia, tým viac vníma závažnosť kybernetických hrozieb.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GAMO, ktorého výsledky prezentovali zástupcovia spoločnosti v utorok na stretnutí s médiami.

Zlé návyky zamestnancov

Za najväčšiu hrozbu považujú firmy infikovanie IT systémov nežiaducim softvérom (69,5 percenta), internet a jeho slabé zabezpečenie (47,5 percent) a phishing (45 percent).

Mnohým nebezpečenstvám sa však dá predísť vzdelávaním zamestnancov. To považuje za najdôležitejšie 48 percent firiem.

Ako uviedol vedúci divízie IT bezpečnosť Ľubomír Kopáček, ľuďom chýbajú základné bezpečnostné návyky, konajú často zvykovo a dostatočne nepremýšľajú, pretože nemajú informácie, s ktorými by mohli pracovať.

"Všetky svoje zlé návyky si odnášajú do firiem. To, čo človek urobí súkromne, to urobí aj vo firmách," prízvukuje.

Hrozba prepojenia súkromia s prácou

Rizikové sú často mobilné zariadenia - zamestnanci neraz používajú to isté v súkromí aj vo firme. Majiteľ mobilu sa tak môže stať napríklad obeťou phishingu. Keď sa pripojí na neoverenú mobilnú sieť, firemné údaje môže získať akýkoľvek heker.

K záujmu firiem o IT bezpečnosť podľa Kopáčka prispel aj štát. Národný bezpečnostný úrad či Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu šíria povedomie napríklad účasťou na konferenciách.

"Toto celé vnímam ako štart do toho, že firmy začali vnímať túto vec," zhodnotil Kopáček.

Ak začne firma konať až po útoku, je neskoro

Pozitívny efekt v informovanosti mal podľa neho aj zákon o kybernetickej bezpečnosti či prijatie GDPR.

Kopáček zároveň dodáva, že "zodpovedné firmy sa nielen zaujímajú, ale aj robia". Ak začne firma konať až po útoku, je to neskoro.

"Neexistuje subjekt, ktorý by bol nezaujímavý," dopĺňa technický riaditeľ Ivan Luby. Firmy by preto mali dbať na prevenciu a kvalitnú analytiku.

Prieskum o bezpečnostných hrozbách a prioritách slovenských firiem vypracovala spoločnosť Gamo v spolupráci s agentúrou Allmedia4U v máji 2019 na vzorke 118 respondentov.