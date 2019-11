Tretí a štvrtý program RTVS by mali spustiť do leta budúceho roka

Za rádiotelevíziu nebudú platiť koncesionárske poplatky dôchodcovia.

11. nov 2019 o 14:17 SITA

BRATISLAVA. Tretí archívny a štvrtý športový kanál verejnoprávnej televízie by mohli začať vysielať do budúcoročných letných prázdnin. Ich štart budú približne prvý polrok sprevádzať zvýšené náklady.

Na rokovaní Rady RTVS to povedal generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník.

Dôchodcovia bez poplatkov

K téme sa dostal v rámci diskusie o pripravovanom rozpočte RTVS na budúci rok. Rok 2020 bude zároveň prvým, v ktorom za rádiotelevíziu nebudú platiť koncesionárske poplatky dôchodcovia.



Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš konštatoval, že rada má o športovom kanáli pomerne dosť informácií, no o treťom televíznom programe veľa nevie. Vedenie RTVS avizovalo, že na decembrové rokovanie rady predloží spolu s rozpočtom aj podrobnosti o oboch nových okruhoch.

Rozšírenie RTVS o dva televízne okruhy je súčasťou projektu rozvoja a riadenia RTVS, s ktorým Rezník uspel vo voľbách za šéfa RTVS začiatkom leta 2017.



Trojka venovaná prevažne vysielaniu z archívu by mohla podľa doterajších plánov začať vysielať v prvom polroku.

Športový štvrtý kanál by mal začať vysielať budúci rok k 1. júnu alebo k 15. júnu, konkretizoval na dnešnom rokovaní rady Rezník.

Finančné náklady

Presné finančné náklady a ani podrobnejší program zatiaľ vedenie RTVS rade neprezentovalo.

Podľa doterajších informácií rady by rozšírenie o dva televízne kanály malo zvýšiť ročný rozpočet RTVS o dva milióny eur. Podľa Rezníka sa časť financií investovaných do nových programov vráti prostredníctvom reklamy na oboch nových kanáloch.

Časť reklamy však podľa podpredsedu rady Kákoša odíde z Jednotky a Dvojky spolu so športovými podujatiami. S ich presunom sa tiež vytvorí voľný čas vo vysielaní, ktorý treba vyplniť iným programom a ten niečo stojí.



Šéf RTVS zatiaľ konkrétnejšie čísla o nákladoch potrebných na spustenie a prevádzku Trojky a Štvorky neuviedol. Tvrdí, že zefektívňujú svoju činnosť aj organizačnú štruktúru.

„To znamená, že ak máme plánovaný nárast napríklad 70 zamestnancov, veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sme na niektorých postoch aj šetrili, zefektívnili činnosť. V reálnom čísle ten absolútny nárast nemusí byť 70, ale môže byť napríklad aj 45,“ povedal na dnešnom rokovaní rady.

Spustenie oboch kanálov

Manažment sa tiež podľa Rezníka snaží, aby sa znižovali náklady na výrobu programu bez zníženia jeho kvality.

Na spustenie oboch kanálov už majú množstvo analýz a výpočtov. Zároveň ako médium verejnej služby musia okrem ceny zvažovať aj poslanie vysielaných programov.

„My sme inštitúcia, ktorá si za svoju existenciu zvykla, že každý rok nemá všetky zdroje nalinkované na päť rokov dopredu. Netvrdím, že je to ideálny stav. Vždy sme to zatiaľ zvládli,“ konštatoval šéf RTVS.



RTVS v týchto dňoch intenzívne komunikuje s ministerstvami kultúry a financií o dôsledkoch oslobodenia dôchodcov od platenia koncesií. Odhad vyplývajúci z údajov analytického útvaru ministerstva financií - Inštitútu finančnej politiky je 8,1 milióna eur. RTVS však predpokladá, že to bude viac.

Chce, aby sa výpadok zúčtovával štvrťročne podľa aktuálnych údajov. Vzhľadom na prijatie legislatívy, ktorá oslobodzuje od platenia koncesionárskych poplatkov rokujú podľa Rezníka RTVS aj o kompenzáciách.



Koncesie sú hlavným zdrojom príjmov RTVS a doteraz z nich ročne získavala približne 82,3 milióna eur. RTVS dostáva časť zdrojov na program prostredníctvom zmluvy so štátom a čiastočnou kompenzáciou výpadku z príjmov spôsobených oslobodením od platenia koncesionárskych poplatkov.

Súčasné i predošlé vedenie RTVS a aj Rada RTVS dlhodobo upozorňujú, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj verejnoprávneho televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku.

Platenie poplatkov

Príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku koncesionárskych poplatkov, ktorá sa na rozdiel od iných platieb nemenila už takmer 16 rokov. Základná mesačná sadzba koncesií pre domácnosti 4,64 eura patrí medzi najnižšie v Európe.

Dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi platia do konca tohto roka polovicu zo základnej úhrady, teda 2,32 eura.

Ku koncu minulého roka RTVS evidovala približne 283-tisíc platcov polovičnej úhrady z radov poberateľov dôchodkových dávok.

Platiteľov polovičných koncesií pre dávky v hmotnej núdzi eviduje RTVS okolo 5 000, približne 240-tisíc odhlásených platiteľov úhrady je z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Platiť nemusia napríklad ani školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne či hospice.