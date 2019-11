Southwest Airlines nepočíta s boeingmi 737 Max až do marca

Bez lietadiel Max prepravca ruší približne 175 letov každý pracovný deň.

9. nov 2019 o 13:37 SITA

DALLAS. Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines opäť odložila plánovaný návrat svojich lietadiel Boeing 737 Max do harmonogramu letov, keďže spoločnosť Boeing stále pracuje na náprave softvéru týchto strojov po dvoch tragických nehodách.

Letecký prepravca uviedol, že stroje Max do svojo cestovného poriadku nezaradí až do 6. marca, čo je o zhruba mesiac neskôr, ako doteraz plánoval.



Firma Southwest dodala, že monitoruje informácie z firmy Boeing a amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) o zlepšovaní softvéru a požiadavkách na výcvik pilotov, ktoré budú súčasťou návratu lietadiel Max do premávky. Bez týchto strojov Southwest ruší približne 175 letov každý pracovný deň.

Spoločnosť Southwest mala 34 strojov Max v čase, keď ich uzemnili, a v priebehu tohto roka očakávala ďalšie dodávky.