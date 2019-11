Zahraničný obchod Slovenska sa v septembri vrátil k prebytku

Septembrové vývozy prevýšili dovozy o 162 miliónov eur.

8. nov 2019 o 15:47 SITA

BRATISLAVA. Zahraničný obchod Slovenska sa v septembri vrátil k prebytkovej bilancii, keď predstavoval sumu 162,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní bol však nižší o 320,4 mil. eur. "Dvanásťmesačný prebytok zahraničného obchodu sa ďalej zmierňoval a bol najnižší od septembra 2011," povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Ako ďalej vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, vývoz tovaru bol v septembri v sume 6,974 mld. eur pri raste o 0,7 % a dovoz sa zvýšil o 5,7 % na 6,811 mld. eur.

Prebytok zahraničného obchodu v septembri ťahal nadol podľa Koršňáka prebudený rast dovozov, zatiaľ čo vývozy len stagnovali. Vyššie dovozy ťahala nahor najmä kategória stroje a prepravné zariadenia, čo by mohlo podľa analytika signalizovať buď vyššie investičné dovozy, alebo, pravdepodobnejšie, vyššie dovozy materiálu a tovarov pre výrobu. "V takom prípade by sa vyššie dovozy mohli v nasledujúcich mesiacoch prejaviť aj na oživení slovenských exportov, ktoré už niekoľko mesiacov nerastú alebo v lepšom prípade vykazujú len zanedbateľný medziročný rast," uviedol Koršňák.

Ponukový šok v automobilovom priemysle, ktorý mal tento rok prispieť k rozšíreniu prebytkov zahraničného obchodu, je podľa analytika v posledných mesiacoch výrazne tlmený rastúcou dovoznou náročnosťou domácej produkcie v automobilovom priemysle. Prebytok zahraničného obchodu sa tak posledné mesiace na rozdiel od pôvodných očakávaní nerozširoval, ale naopak zužoval. "Zatiaľ nevidíme dôvody pre náhlu zmenu tohto trendu, čo by malo naďalej negatívne vplývať na bilanciu zahraničného obchodu," hovorí Koršňák.

Na druhej strane, ekonomické spomalenie sa podľa analytika zrejme čoraz viac začína prelievať z externého do domáceho prostredia, keď maloobchodné tržby výrazne klesajú už druhý mesiac v rade, čo by malo postupne oslabovať aj tlak na dovoz spotrebných, prípadne i investičných tovarov a zmierňovať tak tlak na redukciu prebytkov zahraničného obchodu. "Ten by sa tak postupne mohol stabilizovať na úrovni okolo 0,5 až 1% HDP," dodal Koršňák.