Kamenický: Pre Slovensko nie je daň leteckého paliva až taká zaujímavá

Väčšina obyvateľov Slovenska cestuje letecky z Viedne alebo z Budapešti.

7. nov 2019 o 23:02 TASR

BRUSEL. Deväť členských krajín EÚ vo štvrtok v rámci zasadnutia ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Bruseli vyzvalo prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa o zavedenie dane z leteckého paliva (kerozín) na území celej Európskej únie.

Pre Slovensko táto daň nie je až taká zaujímavá, uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer) v rámci bruselských rokovaní.

Zavedenie novej dane požaduje zatiaľ Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Švédsko a Taliansko. Timmermans bude v novej exekutíve EÚ, ktorá by sa mala ujať funkcie 1. decembra, zodpovedný za takzvanú Zelenú dohodu pre Európu a bude sa musieť touto otázkou zaoberať.

Kamenický priznal, že pri otázke dane z leteckého paliva je pre Slovensko podstatné to, že väčšina jeho obyvateľov cestuje letecky z Viedne alebo z Budapešti.

"Nás sa táto iniciatíva týka menej a nebudeme mať z nej veľké benefity," opísal situáciu minister. Spresnil, že SR v oblasti klimatickej politiky potrebuje nájsť také zdroje financovania, aby dokázala z toho profitovať. "Budeme sa snažiť orientovať sa na zdroje, ktoré budú výhodné pre Slovensko," uviedol.

Na otázku TASR, či SR podporí iné členské krajiny v debatách na úrovni EÚ, Kamenický odpovedal, že je to vec ďalších rokovaní, zároveň však priznal, že slovenská strana už bola oslovená viacerými krajinami, pričom najmä Holandsko preferuje tento spôsob získavania dodatočných financií.

"Slovensko bude hľadať iný model. Už aj preto, že príjmy z leteckej dane budú z nášho pohľadu generované v Rakúsku či v Maďarsku. My sa musíme orientovať na to, ako zabezpečiť nejaké spravodlivé prerozdelenie príjmov vzhľadom na to, že slovenskí občania cestujú väčšinou zo zahraničia," uviedol v závere.