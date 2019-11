Výnosy gréckych dlhopisov sú po rokoch nižšie než talianskych

Grécke ekonomické reformy prinášajú ovocie.

7. nov 2019 o 21:57 TASR

LONDÝN. Výnosy talianskych dlhopisov sa prvýkrát za takmer 12 rokov dostali nad výnosy dlhopisov Grécka.

Dôvodom sú očakávania, že do Talianska sa vráti politická neistota a že grécke ekonomické reformy prinášajú ovocie.

Výnosy 10-ročných štátnych gréckych dlhopisov boli vo štvrtok o 5,1 bázického bodu nižšie než výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov.

Na začiatku tohto roka boli výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov o 164 bodov vyššie než talianskych.

Výnosy gréckych dlhopisov boli vyššie než talianskych od začiatku roka 2008.

Výnosy ukazujú, aké vysoké úroky musia vlády platiť investorom, keď si od nich požičiavajú peniaze.

Grécko a Taliansko majú v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) najvyššie dlhy v eurozóne, ale Taliansko nemuselo na rozdiel od Grécka žiadať o finančnú pomoc. Atény sa v roku 2010 ocitli na pokraji krachu a museli požiadať o medzinárodnú pomoc.

Tretí a posedný záchranný program pre Grécko sa skončil len vlani. Odvtedy dlhopisy krajiny výrazne poslnili. Podporilo ich aj zlepšenie hodnotenia úverovej bonity. Agentúra S&P 25. októbra zvýšila rating Grécka o jeden stupeň na BB-. Výhľad ratingu je pozitívny, čo signalizuje, že je možné ďalšie zlepšenie úverovej známky.

Záchranný fond eurozóny takisto Grécku dovolil, aby časť dlhu Medzinárodnému menovému fondu (MMF) splatilo predčasne. Tento dlh bol totiž vyššie úročený v porovnaní s tým, za koľko si Atény aktuálne dokážu požičať na trhu.

Ak bude Grécko pokračovať v reformách a jeho rating sa dostane do investičného pásma, znamenalo by to veľkú zmenu, keďže Európska centrálna banka (ECB) by mohla nakupovať grécke dlhopisy, čo by určite viedlo k ich výraznému posilneniu.

Naopak, investori sú skeptickí, čo sa týka budúcnosti talianskej vlády. Talianska ekonomika stagnuje a očakáva sa, že dlh v pomere k HDP tento rok stúpne.