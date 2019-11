Pripravuje sa nový tender na dostavbu úseku D1 s tunelom Višňové

Diaľničiari čakajú na ukončenie ex ante kontroly súťažných podkladov.

7. nov 2019 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje onedlho vyhlásiť stavbármi netrpezlivo očakávané verejné obstarávanie na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala formou súťažného dialógu.

Podmienkou začatia tendra na dokončenie päť rokov rozostavaného úseku diaľnice s tunelom Višňové pri Žiline je podľa diaľničiarov ukončenie kontroly súťažných podkladov na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a získanie súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

ÚVO vykonáva kontrolu

NDS hľadá nového zhotoviteľa stavby namiesto taliansko-slovenského združenia firiem Salini Impregilo a Dúha, keďže neboli schopné pokračovať v prácach, ktoré začali ešte v lete 2014 a mali ich dokončiť pôvodne do konca tohto roka.

Diaľničiari sa preto so združením dohodli na ukončení zmluvy o dielo.

"V súčasnosti prebieha ex ante kontrola na ÚVO. Úrad má tridsaťdňovú lehotu, ktorá sa skončí o necelé dva týždne. Po skončení tejto kontroly a súhlasnom stanovisku ministerstva dopravy predpokladáme vypísanie tohto tendra," potvrdil predseda predstavenstva a poradca generálneho riaditeľa NDS Peter Gandl.

Súťažný dialóg je podľa neho menej používaná forma verejného obstarávania v stavebníctve a nie je najvhodnejšia pre tento prípad, keď obstarávateľ nevie jednoznačne presne definovať predmet obstarávania.

"Objednávame práce na dokončenie rozostavanej stavby, ktorá má približne 129 stavebných objektov v rôznom štádiu rozostavanosti. Niektoré sú hotové, niektoré dokonca ani nemajú platné stavebné povolenie," povedal Gandl pred zástupcami stavebných spoločností v súvislosti s prípravou tendra na dokončenie výstavby úseku D1 s tunelom Višňové.

Prekonzultované podklady

NDS už prerokovala súťažné podklady pre tento tender s agentúrou Jaspers pri Európskej komisii, Útvarom hodnoty za peniaze a do diskusie bol zapojený aj inštitút INEKO.

"NDS predložila dokumentáciu na ex ante kontrolu na ÚVO a zároveň na kontrolu na ministerstvo dopravy a výstavby. Podklady boli zverejnené na pripomienkovanie na stránke ÚVO s cieľom konať maximálne transparentne a motivovať s dostatočným predstihom stavebné spoločnosti k účasti pri samotnej súťaži, ako aj túto súťaž maximálne urýchliť," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Štvoretapový proces

Diaľničiari následne vyhlásia súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 km, čo predpokladajú v najbližších týždňoch.

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku je proces verejného obstarávania rozfázovaný na štyri etapy.

"Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, vrátane tunela Višňové," priblížila Michalová.

Nasledovať budú súťaže na stredisko údržby, vrátane operátorského pracoviska, na technológiu tunela a na odpočívadlo Turie.

"Cena za dokončenie úseku ako celku vzíde z jednotlivých súťaží. Úsek plánujeme dokončiť do roku 2023 a bude spolufinancovaný z eurofondov. NDS preto každý krok konzultuje aj so zástupcami Európskej komisie," poznamenala Michalová.



Časti križovatky Lietavská Lúčka (súčasť úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala) potrebné na sprejazdnenie susedného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, by mal zrealizovať zhotoviteľ tohto úseku.

Vyše pol milardy bez dane

"O dodatku na tieto práce sa aktuálne rokuje. Ostatné práce, ktoré nie je potrebné dokončiť pred sprevádzkovaním diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a privádzača, budú súčasťou zadávacej dokumentácie pre D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala," dodala Michalová.

NDS skôr odhadla celkové náklady na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to zhruba o 130 mil. eur viac, ako bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu celého úseku (409,8 mil. eur bez DPH).

Po podpise zmlúv v závislosti od priebehu súťaží, predbežne v roku 2020, budú následne obnovené práce na úseku.

Pôvodný zhotoviteľ úseku D1 nedokázal za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci tohto roka ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska.

Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. NDS mu po inventarizácii stavby uhradila 24,8 mil. eur bez DPH.

Doterajší zhotoviteľ vyplatil takmer všetkých subdodávateľov, čo bola jedna z hlavných podmienok dohody o ukončení kontraktu. NDS sa s ním dohodla, že sa nevzdáva svojich nárokov zo zmluvy o dielo a vysporiadajú si ich mimo staveniska.