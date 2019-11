Agrorezort spustil databázu na podporu exportu slovenských potravín

Projekt má znižovať negatívne obchodné saldo a posilniť domácu produkciu.

7. nov 2019 o 12:59 TASR

NITRA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spúšťa nové opatrenie na podporu slovenských potravinárov.

Elektronická databáza slovenských potravín a ich producentov Slovak Food Export by mala pomôcť slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí.

Posilnenie domácej produkcie

Podľa šéfky rezortu Gabriely Matečnej (SNS) práve cez podporu exportných aktivít potravinárov vedie cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, posilniť domácu produkciu a tým zvýšiť našu potravinovú sebestačnosť.

"Keď som prebrala vedenie agrorezortu, podpora expanzie slovenských potravinárov do zahraničia neexistovala. Na významných potravinárskych výstavách chýbal národný stánok, absentovali cielené podujatia pre potravinárov, veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady nemali žiadne údaje o slovenských potravinách," uviedla Matečná vo štvrtok počas otvorenia Exportného dňa na výstave Gastra & Kulinária v Nitre.

Súvisiaci článok Matečná: Počet včelárov je najvyšší za posledných dvadsať rokov Čítajte

"Rozhodli sme sa to zmeniť. Rozcestovali sme potravinárov a otvorili im dvere aj na ťažko dostupné trhy, kde uzavreli nové kontrakty. Teraz prichádzame s podporou slovenskej obchodnej diplomacie," doplnila ministerka Matečná.

Elektronická databáza slovenských výrobcov a potravinárskych výrobkov slúži na prezentáciu slovenských produktov v zahraničí.

Prezentácia slovenského potravinárstva

Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje do zahraničia alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii.

"Databáza slúži na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Zároveň ju budeme distribuovať zahraničným veľvyslanectvám a ekonomickým diplomatom, ktorí majú v portfóliu územie Slovenska," povedal generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Milan Lapšanský.

"Databáza je určená aj pre všetkých zahraničných nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sietí," dodal Milan Lapšanský.

Databáza je dostupná na stránke www.bestslovakfood.com a spravuje ju Ministerstvo pôdohospodárstva.