Peking uvažuje o kúpe podielu v Saudi Aramco

Investícia do Saudi Aramco by utužila väzby s Rijádom, a tiež by umožnila Číne profitovať z rastúcich cien ropy.

6. nov 2019 o 20:13 TASR

Ilustračné foto.(Zdroj: TASR/AP)