Vlaky na západe Slovenska nemajú rušňovodičov, štátny dopravca predstavil riešenie

Štátny dopravca si chce rušňovodičov objednať od súkromných spoločností.

6. nov 2019 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Nedostatok rušňovodičov je dôvodom odriekania niektorých vlakov.

Problém sa týka iba tratí na západnom Slovensku a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ho považuje za dočasný.

Dopravca ako rýchle riešenie plánuje "zapožičanie" rušňovodičov od súkromných spoločností.

"Našou snahou je vypravovať všetky vlaky v riadnom čase a tento nepríjemný problém považujeme za dočasný. Pracujeme na jeho vyriešení zo všetkých síl," uviedol pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Priblížil, že v súčasnosti rokujú so súkromnými spoločnosťami o "zapožičaní" rušňovodičov, čo by malo byť rýchle riešenie situácie.

Súčasne poznamenal, že ZSSK eviduje väčší záujem o povolanie rušňovodič a v tomto roku má najviac ľudí v kurzoch rušňovodič-kandidát. Kováč však zdôraznil fakt, že vyškolenie trvá nejaký čas.

Na odriekanie niektorých vlakov poukázalo Občianske združenie (OZ) Lepšia doprava. "Jednou zo základných požiadaviek na verejnú dopravu je jej spoľahlivosť. Ak dopravca vyvolá v cestujúcich pocit neistoty, či spoj pôjde, môže sa nemálo cestujúcich presunúť do áut," podotkol predseda združenia Martin Fundárek.

ZSSK podľa hovorcu eviduje, že vlak Os 2041 z Bratislavy smerom do Leopoldova bol od 30. septembra do 5. novembra odrieknutý spolu desaťkrát. Vo všetkých prípadoch to bolo z dôvodu nedostatku rušňovodičov. Ako náhradu mohli podľa Kováča cestujúci využiť napríklad regionálny expres, ktorým by do cieľa prišli neskôr o päť minút.

Združenie súčasne upozornilo, že ZSSK o odriekaní vlakov neinformuje s dostatočným predstihom, pričom oznamy o odrieknutí sa objavujú vo forme tweetu niekoľko hodín vopred.

"Odrieknutia vlaku z dôvodu nedostatku rušňovodičov nie sú z pohľadu plánovania pravidelné a o nezabezpečení rušňovodiča sa aj dispečing dozvedá na poslednú chvíľu. Cestujúcim vždy odporúčame sledovať naše mimoriadnosti práve na Twitteri, prípadne, ak nie sú na internete, overiť si informácie na čísle 18 188," skonštatoval Kováč