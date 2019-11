Čína zrušila zákaz dovozu slovenskej hydiny

Zákazy platili od roku 2016.

5. nov 2019 o 19:43 TASR

BRATISLAVA. Čínske colné úrady v pondelok (4. 11.) uviedli, že zrušili zákaz dovozu hydiny a hydinových výrobkov zo Slovenska do Číny po zistení, že v Slovenskej republike sa nevyskytuje vtáčia chrípka (aviárna influenza).

Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS).

Zákazy, ktoré boli platné od roku 2016, boli podľa slovenských veterinárov zrušené od 31. októbra 2019.

Oznámenie je uverejnené aj na webovej stránke GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China).

ŠVPS dodala, že zákaz bol zrušený na základe úspešného priebehu technickej misie čínskych expertov na Slovensku týkajúcej sa aviárnej influenzy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. júla až 6. augusta 2019.