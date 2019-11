Z bratislavského letiska sa už lieta aj do Odesy na Ukrajine

Pravidelné priame lety z Bratislavy do Odesy pri Čiernom mori začal dopravca Wizz Air.

4. nov 2019 o 18:35 TASR

BRATISLAVA. Z Letiska M. R. Štefánika sa už lieta aj do Odesy na Ukrajine. Cestujúci môžu pravidelné priame lety využiť každú nedeľu a stredu.

Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Pravidelné priame lety z Bratislavy do Odesy pri Čiernom mori začal dopravca Wizz Air prevádzkovať od nedele (3. 11.). Odesa je po priamych letoch do Kyjeva a Ľvova už treťou pravidelnou linkou dopravcu z Bratislavy na Ukrajinu.

Táto pravidelná letecká linka je súčasťou zimného letového poriadku 2019/2020, ktorý začal platiť so zmenou času koncom októbra.

"Dopravca Wizz Air v ňom ponúka cestujúcim z Bratislavy spolu šesť pravidelných leteckých liniek," priblížila Ševčíková.

Okrem letov do ukrajinských miest Odesa, Ľvov a Kyjev-Žuljany prevádzkuje aj pravidelnú linku do Londýna-Lutonu, a tiež letecké linky do Skopje v Severnom Macedónsku a Sofie v Bulharsku.