Volkswagen odštartoval sériovú výrobu elektrického vozidla ID.3

Automobilka chystá uviesť ID.3 na európskych trhoch už od budúceho leta.

4. nov 2019 o 18:32 TASR

ZWICKAU. Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v pondelok oficiálne začal so sériovou výrobou elektrického vozidla ID.3, pričom sa chce stať svetovým lídrom v rastúcom sektore e-mobility.

Na slávnostnej ceremónii v závode spoločnosti v Zwickau, sa zúčastnili okrem iných generálny riaditeľ Herbert Diess aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Prelom elektronickej mobility

V prejave, ktorého časti boli zverejnené on-line, Diess uviedol, že ID.3 "významne prispeje k prelomu v oblasti elektronickej mobility".

Umožní miliónom ľudí prístup k cenovo dostupným elektromobilom. A VW si dal za cieľ, stať sa do roku 2050 "klimaticky neutrálnym," dodal.

Volkswagen na svojej webovej stránke napísal, že jeho "elektrická ofenzíva" naberá rýchlosť. A chystá sa uviesť ID.3 na európskych trhoch už od budúceho leta, pričom základná verzia sa bude predávať za menej ako 30.000 eur v Nemecku.

Závod v Zwickau v súčasnosti prechádza zmenou z továrne na vozidlá so spaľovacím motorom na továreň, ktorá vyrába iba elektrické vozidlá.

Investície do zvyšovania kapacít

Volkswagen investuje do obnovy areálu 1,2 miliardy eur a tvrdí, že od roku 2021 bude mať kapacitu na výrobu 330.000 elektrických vozidiel ročne.

Nemecký koncern plánuje uviesť na trh "takmer 70 nových elektrických modelov" do roku 2028. V marci oznámil, že do roku 2023 investuje viac ako 30 miliárd eur do elektrifikácie svojho portfólia.

Niektorí z hlavných hráčov automobilového priemyslu sa už totiž presúvajú k výrobe elektrických vozidiel.

Skupina Hyundai Motor nedávno uviedla, že v najbližších rokoch uvedie na trh 23 elektrických vozidiel, zatiaľ čo Volvo Cars chce, aby do roku 2025 bolo 50 percent automobilov, ktoré predáva, plne elektrických.

Aj keď vývoj elektrických vozidiel napreduje, existujú obavy, že nedostatok verejných nabíjacích staníc by mohol brániť ich zavádzaniu.

Diess tiež v pondelok vyhlásil, že Volkswagen "pracuje na budovaní infraštruktúry".

Dodal, že pre koncern je dôležitou úlohou aj sieť rýchlych nabíjacích staníc na európskych diaľniciach.

Preto konzorcium firiem VW, BMW, Daimler a Ford vyvíja aj sieť rýchleho nabíjania, ktorá by pokryla Európu.