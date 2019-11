O čínsky trh majú záujem slovenské inovatívne firmy

Do Číny ide celý svet, aj Slovensko sa musí na tomto trhu presadiť, uviedol Richard Raši.

4. nov 2019

ŠANGHAJ. Čína je pre slovenských podnikateľov šancou na rozvoj ich podnikania.

V krajine, ktorá ponúka približne 1,5-miliardový trh, sa usilujú presadiť štáty takmer z celého sveta a Slovensko nemôže zostať bokom.

"Záujem o spoluprácu s krajinami strednej a východnej Európy medzi čínskymi spoločnosťami je," povedal v pondelok po prílete do Číny podpredseda vlády pre rozvoj informatizácie a investícií Richard Raši.

Čína sa stáva technologickým lídrom

Vicepremiéra sprevádzajú na jeho pracovnej ceste viac ako dve desiatky zástupcov slovenských inovatívnych firiem.

"Aj keď sa to nie každému bude počúvať príjemne, Čína je v nových technológiách svetovým lídrom," poznamenal Raši, podľa ktorého však Čína nevie ani v týchto technológiách preniknúť na trh EÚ bez európskych partnerov.

"Práve tieto firmy dávajú výrobkom punc serióznosti, a preto aj malé firmy zo Slovenska majú možnosť sa na čínskom trhu uplatniť," dodal Raši.

Slovensko ako vstupná brána do EÚ

Čína si stanovila pre strednú a východnú Európu špeciálnu stratégiu a chce s krajinami tohto regiónu spolupracovať.

Tieto krajiny vrátane Slovenska považuje Čína za vstupnú bránu do EÚ, niekedy aj preto, aby svoje výrobky finalizovala priamo v Európe.

Tým tieto výrobky automaticky získavajú značku EÚ a otvára sa im trh bez zbytočných bariér.

Podľa vicepremiéra však majú čo ponúknuť aj slovenské firmy Číne.

"Aj v krajine, ako je Slovensko, je množstvo firiem, ktoré majú obrovský inovačný potenciál a Čína ich vyhľadáva ako partnerov," povedal vicepremiér.

Slovenské firmy majú často unikátne riešenia, ale na to, aby sa z nich stali globálni hráči, potrebujú nájsť silného partnera.

"Keby našli partnera na čínskom trhu, tak sa z malej slovenskej firmy stane hráč, ktorý vie ponúknuť produkt na trh s 1,5 miliardou obyvateľov," uviedol Raši.

Čína je však podľa neho špecifický trh, ktorý potrebuje k uskutočneniu kontraktu aj určitú vládnu garanciu.

"To znamená, že keď sú firmy súčasťou našej delegácie, dáva to pre ich potenciálnych partnerov v Číne istú garanciu toho, že sú to firmy seriózne a že neprídu do Číny, aby čínskych partnerov oklamali," dodal Raši.