Najväčšiu obchodnú dohodu na svete by mali podpísať vo februári

Dohoda má spájať krajiny od Indie cez Čínu až po Nový Zéland.

3. nov 2019 o 19:44 TASR

BANGKOK. Dohoda medzi ázijskými krajinami, ktorá by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, by mala byť podpísaná vo februári budúceho roka.

Uviedla to v nedeľu thajská vláda, ktorá je hostiteľom samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Očakávania, že už počas tohto víkendu sa podarí dosiahnuť predbežnú dohodu, zmarila India, ktorá predložila nové požiadavky.

Thajská vláda však v záverečnom vyhlásení uviedla, že 10-členné zoskupenie ASEAN víta "prísľub podpísať dohodu RCEP v roku 2020". Ako dodala hovorkyňa thajskej vlády, "podpis sa očakáva zhruba vo februári".

Obchodná dohoda, známa ako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), má spájať krajiny od Indie cez Čínu až po Nový Zéland.

Tvoriť by ju malo 16 krajín, pričom by predstavovala najväčší obchodný blok na svete. RCEP by sa na celosvetovom hrubom domácom produkte (HDP) podieľala približne 30 % a počtom obyvateľov zhruba 50 %.

Nádeje na dokončenie rokovaní už v tomto roku však zmarila India. Jej premiér Naréndra Módi sa na samite zúčastnil spolu s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom.

Čína RCEP v dôsledku sporov s Washingtonom a z toho prameniaceho spomaľovania ekonomiky vo veľkom podporuje. Aj ASEAN diskusie urýchlil, keďže spory Číny a USA spomalili rast regiónu na 5-ročné minimum.

Naopak, India má výhrady. Obáva sa, že RCEP môže ohroziť indické malé podniky, ktoré nebudú schopné konkurovať záplave lacných čínskych výrobkov. Ako uviedol zdroj blízky rokovaniam medzi Indiou a ostatnými krajinami, Naí Dillí predložila nové požiadavky, "ktoré nebude ľahké splniť".