Výroba áut v Británii klesla, ovplyvnila ju neistota okolo brexitu

31. okt 2019 o 15:46 TASR

LONDÝN. Produkcia áut v Británii klesla v septembri takmer o 4 %, výsledkom čoho bol pokles aj za deväť mesiacov a zároveň najvýraznejší 9-mesačný pokles za posledných osem rokov.

Uviedlo to britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), podľa ktorého sa pod septembrový pokles podpísala pokračujúca neistota v dôsledku brexitu. Tá ovplyvnila dopyt na domácom aj na zahraničných trhoch.

Ako uviedlo SMMT, v Británii sa v septembri vyrobilo 122.256 áut. Oproti septembru minulého roka to predstavuje pokles o 3,8 %. Počet áut vyrobených pre domáci trh klesol o 5,1 % a pre zahraničné trhy o 3,4 %.

Od januára do konca septembra klesla produkcia medziročne o 15,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za 9-mesačné obdobie od roku 2011.

Dôvodom sú politické a ekonomické otrasy, oslabenie dopytu na kľúčových trhoch a najnovšie zmeny v produkcii, dodalo združenie.

V deň, keď Británia mala odísť z Európskej únie, SMMT opäť vyzvalo vládu na ukončenie obdobia neistoty a na vytvorenie takých vzťahov s EÚ, ktoré zabezpečia bezcolný a bezproblémový obchod.

Ako povedal šéf SMMT Mike Hawes, najhoršia zo všetkého je pretrvávajúca hrozba odchodu Británie z EÚ bez dohody.

Takýto stav viedol k výraznému obmedzeniu toku zahraničných investícií a zvýšeniu nákladov britských firiem o stámilióny libier, ktoré by sa dali omnoho lepšie využiť, ak by sa investovali do nových technológií.