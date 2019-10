Dopravcom sa nepáči, že sa vek vodičov kamiónov a autobusov nezníži

Združenie tvrdí, že je to rana aj pre systémové vzdelávanie.

30. okt 2019 o 18:22 SITA

BRATISLAVA. Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia vyslovilo sklamanie z toho, že Národná rada neschválila pôvodný návrh na zníženie veku vodičov nákladných vozidiel z 21 na 18 rokov a autobusov z 24 na 21 rokov, a to cez schválenú vládnu novelu zákona o cestnej premávke.

Dopravcovia zostali nevypočutí napriek tomu, že mali podporu Prezídia Policajného zboru a samotnej ministerky vnútra Denisy Sakovej, rokovali so všetkými zainteresovanými stranami, vypracovali potrebné podklady a upozornili aj na potrebu vzdelávania mladých v tomto sektore.



"Tí, ktorí rozhodujú o tom, ako bude naša krajina napredovať, idú proti nám dopravcom. Sme tepnami hospodárstva, vysokou mierou prispievame do štátneho rozpočtu a boli sme zatlačení do kúta," uviedol v stredu ČESMAD Slovakia v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa združenia Martina Baumann.

Dopravcovia sa snažia o zníženie veku vodičov kamiónov a autobusov viac ako tri roky.

"K vráteniu vekovej hranice vodičov tak, ako sme mali v minulosti, sme mali vážne dôvody - trvalý nedostatok vodičov, narastajúci vek vodičov a klesajúci záujem o toto povolanie. Je zarážajúce, že zákon v pôvodnom znení prešiel aj vládou, aj prvým čítaním a zmenil sa tak zásadne až v Národnej rade SR, čím poslanci koalície nepodporili vlastný zákon, na ktorom sa odborne pracovalo tri roky," upozornil ČESMAD Slovakia.

Zníženie veku neprešlo

Národná rada v pondelok 28. októbra schválila vládnu novelu zákona o cestnej premávke na návrh Ministerstva vnútra.

Pôvodne obsahovala aj zámer na zníženie minimálneho veku vodičov nákladných vozidiel z 21 na 18 rokov a v prípade autobusov z 24 na 21 rokov s podmienkou absolvovania základnej kvalifikácie.

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ale aj Zväz autobusovej dopravy ako jeho člen dlhodobo presadzovali zníženie veku vodičov najmä z dôvodu ich nedostatku.

Parlament namiesto toho schválil pozmeňujúci návrh poslancov za Slovenskú národnú stranu Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka.

Vodičské oprávnenie skupiny C a D získané pred dovŕšením 18, resp. 21 rokov tak budú môcť využívať len na Slovensku na vedenie vymedzených vozidiel iba príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníci alebo profesionálni vojaci.



"Je absolútne nezmyselné a nekorektné, aby sme rozdeľovali vodičov podľa veku na štátnych a na tých, ktorí jazdia na nákladných vozidlách a autobusoch. Chýba tu akékoľvek logické vysvetlenie," upozornil ČESMAD Slovakia.

Problematika akútneho nedostatku profesionálnych vodičov kamiónov a autobusov sa tak podľa združenia zmietla zo stola, pričom záchranné zložky dostali zelenú.

"Kto bude zabezpečovať dopravu tovarov pre obyvateľstvo a prepravu osôb do práce a do škôl? Nerozumieme, prečo došlo k tak zásadnej zmene pôvodného návrhu, keď sme mali podporu ministerstva aj Prezídia Policajného zboru," poznamenal ČESMAD Slovakia s tým, že dopravcov čakajú ďalšie rokovania a tým sa vrátili na začiatok.

Dopravcovia sú nespokojní

Podľa združenia je to rana aj pre systémové vzdelávanie, pretože sa tak bráni mladým ľuďom, aby sa dostali k povolaniu vodič.

Mladí ľudia a absolventi škôl, očakávajú dpravcovia, radšej odídu za prácou do zahraničia, namiesto toho, aby sa mohli zamestnať doma u slovenských dopravcov.

"Je to ČESMAD, ktorý upozorňuje nielen na nedostatok vodičov, ale aj na problémy, ktoré treba riešiť. Nie je žiadnou novinkou, že na neprimerané podnikateľské prostredie, vysokú daň z motorových vozidiel, zlú konkurencieschopnosť a mnoho ďalších problémov poukazujeme dlhodoboa ponúkli sme už kompetentným orgánom riešenie," dodal ČESMAD Slovakia.



Proti zníženiu veku vodičov kamiónov a autobusov vystupovali Ústredný automotoklub Slovenská republika (ÚAMK) a Únia autodopravcov Slovenska (UNAS).

"Súčasný vek vodičov je akceptovateľný vo väčšine štátov Európskej únie. Naliehavou otázkou najbližšieho obdobia je, ako dostať späť do vlasti skúsených vodičov (zhruba desaťtisíc), ktorí pre zlé podnikateľské a konkurencie neschopné prostredie boli nútení odísť do vyspelejších krajín EÚ," uviedol prezident ÚAMK Juraj Smrečan.

Inštitút pre dopravu je proti

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) nepodporuje znižovanie veku vodičov autobusov a nákladných automobilov. Nepovažuje to za vhodný spôsob riešenia problému dlhodobého nedostatku vodičov.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ IDH Rastislav Cenký, nedá sa to vyriešiť znížením veku vodičov, ale je potrebné to riešiť systémovo na úrovni školstva, národného hospodárstva a zmenou štátnej dopravnej politiky.

"Na súčasný nedostatok vodičov má vplyv najmä narastajúci počet nákladných automobilov za posledné roky, a napríklad aj zrušenie základnej vojenskej služby," poznamenal Cenký.

"Zrušením alebo redukciou niektorých študijných zameraní, z ktorých časť učňov a študentov končila na pozícii vodič, sme si taktiež situáciu nezlepšili. Nedostatok vodičov by sa dal riešiť aj presunom časti nákladnej dopravy na železnicu, k čomu by mala smerovať štátna dopravná politika," dodal Cenký.