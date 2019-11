5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme

Už dnes žijeme v budúcnosti.

12. nov 2019 o 0:00 SME Creative

Vďaka technologickým vychytávkam žijeme dobu, ktorú by rodičia súčasných mileniánov označili za sci-fi. Používame technológie, ktoré pred pár rokmi patrili do rúk vedeckých tímov v NASA.

Odložením výdobytkov techniky sa síce dokážeme vrátiť do minulosti, ale načo by sme to robili, keď môžeme žiť dobu, ktorá bola kedysi len vysnívanou budúcnosťou?

Smart hodinky

Spraviť graf 24-hodinového merania pulzu srdca, zistiť saturáciu kyslíka v krvi, zaznamenať dĺžku hlbokého spánku či schopnosť organizmu aklimatizovať sa na nadmorskú výšku. To všetko boli kedysi úlohy pre zložité a drahé medicínske prístroje. Dnes môžeme takýto lekársky „kufrík“ nosiť na zápästí.

„Športové hodinky v súčasnosti disponujú celým zoznamom funkcií zahŕňajúcim množstvo športových a fyziologických metrík, komplexný monitoring zdravia a spánku, navigačné a bezpečnostné funkcie aj smart funkcie, ktoré využijete v každodennom živote,“ hovorí marketingový manažér spoločnosti Conan Martin Bušovský.

(zdroj: Pixabay)

Inteligentné hodinky dnes síce nedokážu nahradiť preventívne prehliadky a zdravotnú diagnostiku, ale vedia ukázať, ako na tom sme v priebehu 24 hodín a upozorniť, ak sa s telom niečo deje a vymyká sa bežnému fungovaniu.

„Už niekoľko rokov je realitou ovládať celú loď na mori len stlačením tlačidla na hodinkách vďaka prepojeniu s autopilotom, sonarmi, radarmi a plotrami. Nemecký automobilový výrobca nedávno predstavil prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý udržiava vodiča v dobrom fyzickom stave aj počas náročných dlhých ciest. Na to však potrebuje vedieť, ako sa cíti. Povedia mu to smart hodinky, ktoré monitorujú jeho fyzický stav a reakcie,“ dodáva Bušovský.

Okrem toho je najnovšou a najvýraznejšou funkciou smart hodiniek možnosť zaplatiť nimi účet v obchode či reštaurácii. Už tak so sebou nemusíte nosiť hotovosť ani platobné karty, nástroj na platenie môžete mať priamo na zápästí.

Digitálna domácnosť

Ide o pohodlie domova najvyššej úrovne. Pretože dom, ktorý sa postará o vás, seba a ešte aj uprace, už nie je len snom. Hádky, kto bude vysávať, vyriešite lusknutím prstov.

„Smart home je komplexný ekosystém, ktorý dokáže riadiť všetky elektrické, elektronické a dokonca aj mechanické zariadenia vo vašej domácnosti. Medzi základné prvky patrí ovládanie kúrenia, osvetlenia, žalúzií, multimédií, zavlažovacích systémov a všetkých spotrebičov a zariadení, ktoré doma máte,“ hovorí konateľ spoločnosti Hascon Slavomír Petráš.

„Samozrejmosťou je vzdialené ovládanie cez internet odkiaľkoľvek a kedykoľvek cez smartfón, tablet alebo počítač. Ovládanie smart domácnosti je však možné napríklad aj gestami. Stúpajúcim trendom je ovládanie hlasom cez Google Assistant, Amazon Echo alebo Siri,“ dodáva.

Ako v praxi môže vyzerať ranné vstávanie v smart domácnosti? Zabudnite na šmátranie potme alebo čakanie, kým sa vám dom ráno vyhreje po zapnutí kúrenia.

„Tridsať minút predtým, ako sa zobúdzame, sa zapne kúrenie v kúpeľni a kuchyni. V čase zobúdzania sa postupne otvárajú žalúzie a do spálne púšťajú svetlo, zároveň sa pustí príjemná hudba. Pri prebudení povieme hlasovému asistentovi good morning a ten nám prečíta správy, povie nám, čo nás dnes čaká a úplne odtiahne žalúzie a hudbu prepne na rádio. Zároveň sa už zníži nastavená teplota v spálni kvôli úspore,“ hovorí konateľ spoločnosti HomeSystem Miloš Buček.

Tým sa však úloha digitálnej domácnosti nekončí.

(zdroj: Hascon)

„Keď počas dňa vznikne neželaná udalosť, napríklad senzor zaznamená únik vody, smart dom zavrie hlavný uzáver prívodu vody do domu a pošle nám notifikáciu, aby sme boli informovaní,“ dodáva Buček.

Domácnosť sa počas dňa stará aj sama o seba. Povysáva interiér, pokosí a poleje trávnik alebo sa spustí filtrácia v bazéne, aby ste nemuseli myslieť na starostlivosť vy.

„Skvelou vychytávkou sú aj inteligentné zámky, vďaka ktorým dokážete ovládať dvere odkiaľkoľvek na svete. Môžete udeľovať dočasné prístupy rodinným príslušníkom, ktorí sú na návšteve, ale hlavne nemusíte pri sebe nosiť kľúče od domu, ktoré sa ľahko zabúdajú,“ hovorí o stále širších možnostiach digitálnej domácnosti Petráš.

Nanotechnológie

Sen o nanotechnológiách začali snívať fyzici na Technologickom inštitúte v Kalifornii okolo roku 1959. Do života reálne vstúpili v roku 1981 s príchodom mikroskopu, ktorý dokázal vidieť jednotlivé atómy. Dnes sa nanotechnológia využíva všade vôkol nás.

Vďaka nej máme napríklad na toaletách upravené nátery, ktoré sú antibakteriálne a oblečenie pred vodou a nečistotami chráni impregnovanie nanočasticami oxidu kremičitého. Pomocou nanotechnológie dokážu lekári dosiahnuť cielené uvoľnenie liečiva presne do chorého tkaniva.

V roku 2014 bol skonštruovaný molekulárny motor, ktorý vyprodukoval 12 miliónov otáčok za sekundu a dokázal pohybovať objektom približne 10-tisíckrát väčším, než bol sám.

Miniatúrny chemický robot zas dokáže uchopiť a spojiť kúsky aminokyselín a vybudovať bielkovinu, iný napríklad uskladniť svetelnú energiu. Ide o technológie, ktoré nevidíme, ale svetu dávajú úplne iný rozmer. Molekulárny.

(zdroj: Pixabay)

Systém eCall

Každé nové auto musí byť v súčasnosti vybavené jednotkou eCall, ktorá v prípade nehody na ceste dokáže vodičovi automaticky privolať pomoc. Dokonca aj v prípade, ak sa nedostane k telefónu alebo je vážne zranený. Na Slovensku tento systém v praxi funguje od apríla 2018 a polícia už zaznamenala prvé prípady, kedy auto vyslalo k vodičovi pomoc automaticky.

Základom je družicový navigačný systém so vstavanou SIM kartou a hlasovým telefónom. Pri nehode je možné spojenie s operátorom na linke 112 stlačením tlačidla SOS, ktoré sa obvykle nachádza nad vnútorným spätným zrkadlom.

V horšom prípade spojenie aktivuje senzor nárazov a odošle dátovú správu s polohou auta, smerom jazdy a na základe zapnutých bezpečnostných pásov aj počtu osôb, ako aj ďalšie informácie dôležité pre záchranu vodiča a posádky. Mnoho vodičov o tomto systéme stále nevie, pritom je v prípade problémov trochu ako anjel strážny.

(zdroj: Tatra banka)

Digitálny účet

Nebolo tomu tak dávno, keď sme v práci dostávali peniaze v hotovosti. Potom prišli bankové účty a tie sú dnes digitálne. Už nemusíte chodiť do banky, aby ste zaplatili svoje zloženky alebo presunuli peniaze.

Dokonca pri digitálnom účte už nemusíte myslieť ani na svoje pravidelné platby, jednoduchým nastavením sa budú inkasá platiť samé. Nič nezmeškáte a na nič nemusíte myslieť.

Aj samotný digitálny účet si môžete založiť bez dlhej a nudnej návštevy banky, jednoducho digitálne.

„Stačí mať platný občiansky preukaz a nainštalovanú aplikáciu Tatra banka. V aplikácii je potrebné zvoliť možnosť 'Stať sa klientom', vybrať produkt Digitálny účet a postupovať podľa pokynov na obrazovke. Za desať minút máte plnohodnotne funkčný účet,“ hovorí Lukáš Mochňák, vedúci oddelenia rozvoja mobilných aplikácií v Tatra banke.

S Digitálnym účtom dokážete následne omnoho viac, ako len poslať peniaze, zaplatiť v obchode alebo si vybrať hotovosť v bankomate.

„Hotovosť si vyberiete aj bez karty jednoducho, pomocou mobilu. Od spustenia tejto služby evidujeme viac ako štyri milióny výberov z bankomatu mobilom a vďaka našim aplikáciám MobilePay alebo Apple Pay môžete platiť mobilom aj v obchodoch,“ dopĺňa Mochňák.

Okrem žiadosti o účet a úver môžu klienti digitálne požiadať aj o kreditnú kartu, podnikateľský úver Business Express či o zvýšenie príspevku v dôchodkovom sporení DDS.

Vďaka digitálnemu účtu dokážu používatelia niektoré zmeny a zmluvné dokumentácie podpisovať elektronicky priamo v aplikácii alebo internet bankingu a nemusia chodiť na pobočku. Tatra banka prednedávnom získala za tieto a ďalšie digitálne inovácie prestížne ocenenie Najinovatívnejšia digitálna banka na svete za rok 2019 od renomovaného magazínu Global Finance. Tak prečo ostávať žiť vo finančnej minulosti?

Tento článok vám prináša Tatra banka.

