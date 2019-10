Analýza potvrdila vysokú mieru odvrátiteľnej úmrtnosti

Odvrátiteľná úmrtnossť je viac ako dvojnásobok priemeru niektorých krajín EÚ.

29. okt 2019 o 15:56 SITA

BRATISLAVA. Slovenská miera odvrátiteľnej úmrtnosti, ktorá je 168 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, je viac ako dvojnásobok priemeru krajín EÚ15 s priemerom 76 úmrtí.

Je taktiež vyššia aj ako priemer krajín V3, a to 145 úmrtí.

Vyplýva to zo záverečnej správy druhej revízie výdavkov na zdravotníctvo, na ktorej spolupracovali ministerstvá financií a zdravotníctva.

O päťtisíc úmrtí viac

Ak by Slovensko v roku 2016 bolo na úrovni priemeru krajín V3, predišlo by sa úmrtiu približne 1 300 ľudí.

Ak by sa dostalo na úroveň EÚ15, znamenalo by to o približne 5 tisíc odvrátiteľných úmrtí ročne menej.

Cieľom vlády je podľa záverečnej správy znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú zdravotnou starostlivosťou na úroveň krajín V3 do roku 2025.

Ochorenia srdca, mozgu aj rakovina

Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou je hlavným ukazovateľom stavu slovenského zdravotníctva. Za odvrátiteľné sa považujú tie úmrtia, ktorým sa dalo predísť včasnou a efektívnou liečbou.

"Najčastejšími odvrátiteľnými príčinami úmrtia v krajinách EÚ sú ischemické choroby srdca, cievne mozgové ochorenia a niektoré formy rakoviny," píše sa v záverečnej správe druhej revízie výdavkov na zdravotníctvo.

Slovensko vo výsledkoch zdravotníctva zaostáva za susednými krajinami napriek porovnateľnému výskytu ochorení, ktoré najviac prispievajú k úmrtiam odvrátiteľným zdravotnou starostlivosťou.

Ako vyplýva z údajov z Institute for Health Metrics and Evaluation, Slovensko má dokonca nižší výskyt kardiovaskulárnych chorôb, chronických dýchacích chorôb, cukrovky a ochorení obličiek.

Zaostáva aj prevencia

Nerovnosť v zdraví na Slovensku ukazuje úmrtnosť novorodencov, ktorá je výrazne vyššia v marginalizovaných rómskych komunitách oproti zvyšku populácie. Aj bez týchto komunít je však úmrtnosť vyššia ako v porovnávaných krajinách.

V miere úmrtnosti odvrátiteľnej prevenciou je Slovensko na podobnej úrovni ako susedné krajiny a oveľa horšie ako západné krajiny. Patria sem úmrtia na choroby, ktorým sa dalo predísť lepšími programami verejného zdravia a prevencie.