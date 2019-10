Kiššová kritizovala vládu za pokles Slovenska v rebríčku Doing Business

Premyslená hospodárska politika vlády prakticky neexistuje a všetko ovládol populizmus.

29. okt 2019 o 14:34 TASR

BRATISLAVA. Pokles konkurencieschopnosti Slovenska v aktuálne zverejnenom rebríčku Svetovej banky Doing Business je dôsledkom vládou zhoršovaného podnikateľského prostredia.

Premyslená hospodárska politika vlády prakticky neexistuje a všetko ovládol populizmus, tvrdí predsedníčka hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Jana Kiššová (nezaradená).

Predstieranie lepšej podnikateľskej klímy

"Je doslova škandál, ak po tých všetkých národných programoch na zlepšenie podnikania na Slovensku sme v aktuálnom rebríčku Svetovej banky Doing Business klesli zo zlého 42. miesta na ešte horšie 45.," uviedla Kiššová.

Vláda podľa nej aktivitu v zlepšovaní podnikateľskej klímy len predstiera a reálne robí opatrenia, ktoré umelo zvyšujú cenu práce bez toho, aby tomu zodpovedal aj rast produktivity. "Ak sa aj podarí odstrániť nejaký zbytočný úkon v byrokracii, vláda ho hneď nahradí iným, ako sú napríklad e-kasy," povedala Kiššová.

Podľa predsedníčky hospodárskeho výboru je v tejto situácii vláda schopná lákať nový zahraničný kapitál iba dotáciami.

"Má to už celkom absurdnú podobu, keď minister hospodárstva za Smer-SD Peter Žiga chce dotovať sumou 3,8 milióna eur nórsku firmu Visma Labs, čo poškodí súčasné IT firmy, a to aj v takom pre nich kľúčovom segmente, akým je získavanie IT špecialistov," dodal Kiššová.

Za Srbskom, Bahrajnom aj Rwandou

Svetová banka zverejnila nový rebríček konkurencieschopnosti ekonomík v závere minulého týždňa. Slovensko sa oproti minulému roku prepadlo o tri priečky napriek tomu, že jeho hodnotenie sa mierne zlepšilo o 0,2 bodu na 75,6 bodu.

Skončilo tak okrem iných za Srbskom, Bahrajnom aj Rwandou.

Z krajín Vyšehradskej štvorky sa horšie umiestnilo iba Maďarsko na 52. mieste. Česko obsadilo 41. a Poľsko 40. miesto rebríčka. Prvé priečky obsadili Nový Zéland, Singapur a Hong Kong. Najlepšou európskou krajinou bolo Dánsko na 4. mieste.