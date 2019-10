Ženám bráni v kariére aj nedostatok dostupnej starostlivosti o deti

Spoločnosti by mali zvážiť zriadenie podnikových škôlok.

29. okt 2019 o 12:57 TASR

BRATISLAVA. Spoločnosti by mali zvážiť zriadenie podnikových škôlok alebo poskytovanie finančných benefitov zameraných na podporu starostlivosti o deti.

Uviedol to v utorok analytik Inštitútu pre výskum práce a rodiny Andrej Kuruc počas stretnutia s médiami a odbornou verejnosťou na tému rodovej rovnosti, rodičovskej dovolenky či o uľahčení návratu žien a mužov do zamestnania.

Firemné škôlky by pomohli najmä v priemysle

"Zamestnanci a zamestnankyne by to privítali. V priemyselných podnikoch by takéto škôlky mohli veľmi pomôcť, ak tam pracujú ženy-matky. Aby deti mohli byť v škôlke aj dlhšie a bolo by o ne postarané," uviedol.

Doplnil, že jednou z najvýznamnejších prekážok, ktorá bráni ženám postúpiť na vyššie pozície, je nedostatok dostupnej starostlivosti o deti.

Vyradenie z kariérneho rastu

Známym predsudkom v pracovnom prostredí je aj očakávanie, že keď žena dosiahne 30 rokov, bude chcieť mať deti.

Následkom toho sú ženy v tomto období vnímané ako zamestnankyne druhej triedy a nepočíta sa s ich kariérnym rastom.

Rodový rozdiel v platoch mužov a žien je zrejmý podľa jeho slov v regiónoch s priemyselným zameraním.

Platová nerovnosť

V súvislosti s výškou mzdy vo verejnom a štátnom sektore povedal, že zvýšenie minimálnej mzdy je pomocou zo strany štátu. Tu však majú svoju úlohu aj odbory, kde by mali mať ženy svoje pozície.

Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku stagnuje na úrovni 18 až 19 percent už posledných 5 rokov.

Súvisiaci článok Dobiehanie Česka sa zastavilo, vzdelanie sa prepadá, tvrdí Klub 500 Čítajte

Tento rozdiel spôsobuje podľa analytika Kuruca aj segregácia žien v odvetviach ako zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálna pomoc, to znamená vo verejnom sektore, kde sú mzdy oveľa nižšie, podľa tabuľky.

Muži pracujú skôr v podnikateľskom sektore, priemysle, informačno-technologickom odvetví, kde sú mzdy vyššie. Muži aj viac dominujú na riadiacich pozíciách, ženy sú na týchto pozíciách na úrovni asi 33 percent.

Na stretnutí sa zúčastnila aj Marcela Krajčová, manažérka pre ľudské zdroje zo spoločnosti Philip Morris International, ktorá sa v marci 2019 stala prvou firmou, celosvetovo certifikovanou ako Equal-Salary.

Napríklad pri skoršom návrate čiastočne kompenzuje ušlú mzdu počas materskej, životné a úrazové poistenie.

"Umožňujeme skrátené úväzky, pozývame na celofiremné aktivity a ponechávame viaceré benefity, ako napríklad možnosť využívať služobné auto, dotáciu na nákup darčekov, tovarov či služieb, dni voľna navyše či finančný príspevok pri narodení dieťaťa," povedala s tým, že rovnako majú podporu muži, ktorí sa rozhodnú ísť na rodičovskú.