Volkswagen možno presunie výrobu Passatu do Bratislavy

Model plánovali vyrábať v Turecku.

28. okt 2019 o 15:23 TASR

BRATISLAVA, WOLFSBURG. Volkswagen (VW) môže v budúcnosti vyrábať model Passat na Slovensku namiesto v Turecku.

Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa koncern nakoniec môže rozhodnúť, že Passat sa bude vyrábať na Slovensku.

Investíciu v Turecku pozastavili

Volkswagen totiž pozastavil investíciu v Turecku z dôvodu tureckej vojenskej operácie na severe Sýrie, ktorá vyvolala medzinárodnú kritiku.

Súvisiaci článok Volkswagen nehľadá alternatívu pre nový závod v Turecku Čítajte

Dozorná rada Volkswagenu by sa mala stretnúť tento týždeň, aby sa rozhodla, či bude pokračovať v plánovanej výstavbe závodu v Turecku.

Hodnota investície sa odhaduje na 1,3 miliardy eur. Koncern sa musí rozhodnúť rýchlo, pretože závod by sa mal dostať do prevádzky do októbra 2022.

Vtedy by totiž závod v nemeckom Emdene, kde sa aktuálne vyrába Passat, mal prejsť na produkciu plne elektrických vozidiel.

Jednou z alternatív, o ktorej sa diskutuje v rámci koncernu, je presun produkcie Passatu do bratislavského závodu, povedali pre týždenník Automobilwoche zdroje oboznámené so záležitosťou.

Aktuálne sa v Bratislave vyrábajú napríklad športovo-úžitkové vozidlá (SUV) VW Touareg a Audi Q7 a malé autá VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo.

Produkcia týchto mini áut by sa mala postupne obmedzovať, keďže tento segment klesá, čo uvoľní potrebné výrobné kapacity.

Ofenzíva v Sýrii je problém

Člen dozornej rady VW a premiér spolkovej krajiny Dolné Sasko Stephan Weil povedal, že je proti tomu, aby sa nový závod postavil v Turecku.

Dolné Sasko vlastní vo VW 20 % a má veľký vplyv pri rozhodovaní automobilky.

Správna aj Dozorná rada VW sa v uplynulých mesiacoch intenzívne zaoberali výstavbou nového závodu a rýchlo sa rozhodli, že bude v Turecku.

Dôvodmi boli nízka cena v porovnaní s ostatnými alternatívami a výrazne lepšie predajné možnosti. Stáť mal v meste Manisa, 40 kilometrov severovýchodne od Izmiru.

Mala sa tu vyrábať nová generácia Volkswagenu Passat a sesterský model Škoda Superb, pričom maximálna ročná produkčná kapacita závodu bola plánovaná na 300.000 vozidiel.

Vstupom tureckých vojsk na sever Sýrie sa však všetko od základu zmenilo. V takejto situácii VW výstavbu v Turecku pozastavil a uviedol, že zatiaľ nebude podpisovať žiadne zmluvy v súvislosti s týmto projektom.

Po zastavení projektu prejavili záujem o investíciu Bulharsko, Rumunsko aj Srbsko.

Podľa Automobilwoche sa Volkswagen už rozhodol, že presunie časť produkcie modelu Škoda Karoq do Bratislavy.

Koncern pôvodne uvažoval, že využije nový turecký závod, keďže český závod, kde sa vyrába Karoq, pre kapacitné obmedzenia nestíha.

12 20 lom pop