Hygienici preveria, či nebezpečná výživa pre bábätká nie je aj na Slovensku

Nebezpečná výživa sa objavila vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku.

28. okt 2019 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Nebezpečná výživa pre novorodencov a dojčatá sa podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky objavila na trhu vo Francúzsku, Holandsku a v Nemecku. Kontroly však urobia aj slovenskí hygienici.

Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky Daša Račková.

Spotrebitelia by si mali dávať pozor

O prítomnosti minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive informovali ÚVZ SR v piatok 25. októbra cez Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF).

Podľa tejto informácie sa minerálny olej aromatických uhľovodíkov (MOAH) našiel v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive značiek: Novalac, Nestlé, Danone, Nutrilon, Hero Baby, Neolac na trhu vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku.

Informácie o ďalšej distribúcii týchto výrobkov nie sú podľa úradu zatiaľ k dispozícii, no slovenskí spotrebitelia by si mali dávať pozor.



Konkrétne sa výrobky, v ktorých sa našli minerálne oleje aromatických uhľovodíkov označované za možno karcinogény, našli v Holandsku v produktoch: Neolac Biooogisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding 0-6 m; MOAH: 1.6 mg/kg (výrobné číslo: 11620; dátum min. trvanlivosti: 15.01.2021); Hero Baby nutrasense hypo-allergeen 0-6 maanden; MOAH: 0.8 mg/kg (výrobné číslo: 80926-023; dátum min. trvanlivosti: 26.09.2020) a Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1 0-6 maanden; MOAH: 1.2 mg/kg (výrobné číslo: 90722241; dátum min. trvanlivosti: 22.08.2020).

Vo Francúzsku sa zistili vo výrobkoch: Nestlé Nidal Lait en poudre 1er âge; MOAH: 1.2 mg/kg (výrobné číslo: 90720346AC; dátum min. trvanlivosti: 01.03.2021) a Danone Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lactose; MOAH: 0.7 mg/kg (výrobné číslo: 905764 (019079); dátum min. trvanlivosti: 19.12.2019).

Na nemeckom trhu ich našli vo výrobkoch: Nestlé BEBA OPTIPRO PRE 800 g von Geburt an; MOAH: 3.0 mg/kg (výrobné číslo: 91120346AA; dátum min. trvanlivosti: 10/2020); Nestlé BEBA OPTIPRO 1 800 g von Geburt an; MOAH: 1.9 mg/kg (výrobné číslo; dátum min. trvanlivosti: 11.03.2020) a Novalac Säuglingsmilchnahrung PRE 400g; MOAH: 0.5 mg/kg (výrobné číslo: 9098080621; dátum min. trvanlivosti: 10/2020).



„Keďže sa uvedené škodlivé výrobky môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ upozorňuje hlavný hygienik Ján Mikas.

Možné karcinogény

Úrad verejného zdravotníctva požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku o kontroly v prevádzkach s predajom počiatočnej a následnej dojčenskej výživy.

Kontroly overia, či škodlivé výrobky neboli distribuované na Slovensko. Ak by sa našli, stiahnu ich z trhu.

MOAH sú možné genotoxické karcinogény. „Aromatické minerálne oleje“ opisuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako potenciálne karcinogénne a mutagénne, a preto by tieto zvyšky nemali byť prítomné v potravinách ani v najmenšom množstve.

Balenie je často príčinou kontaminácie minerálnym olejom, dodal v tlačovej správe ÚVZ SR.