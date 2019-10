Novým šéfom Panasonicu pre strednú a východnú Európu sa stal Preece

Preece vidí obrovský potenciál rastu na trhu starostlivosti o telo.

28. okt 2019 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Panasonic pre región strednej a východnej Európy sa stal David Preece. Do funkcie bol vymenovaný 1. októbra 2019.

Ako ďalej informovala firma, David Preece pre ňu začal pracovať v roku 1991. Predtým bol zamestnancom japonskej spoločnosti Roland Corporation, ktorá sa zaoberá výrobou elektronických hudobných nástrojov.

V rámci pôsobenia v Panasonicu prešiel viacerými marketingovými a obchodnými pozíciami na rôznych európskych trhoch. V roku 2013 sa presunul do marketingovej centrály firmy v Nemecku ako riaditeľ stratégie značky a od roku 2015 pôsobil v Spojenom kráľovstve ako riaditeľ marketingu a zástupca generálneho riaditeľa.



„Prichádzam z trhu, kde Panasonic dokázal získať dominantný podiel spotrebiteľského trhu v oblasti OLED, digitálnych fotoaparátov, audia, videa, kuchynských spotrebičov, telefónnych prístrojov a prístrojov pre starostlivosť o telo. V rámci európskeho regiónu vidím veľa príležitostí, ako náš biznis rozšíriť. Popri našich kľúčových výrobkoch v oblastiach audio-video a televízorov vidím obrovský potenciál rastu najmä na stále sa zväčšujúcom trhu starostlivosti o telo. Tu je Panasonic jednotkou na japonskom trhu a vníma Európu ako kľúčový trh pre ďalšiu expanziu. Rovnako je to v prípade slúchadiel, kde spoločnosť Panasonic zvyšuje investície do vývoja, aby mohla poskytnúť jedinečné inovácie,“ uviedol Preece k svojmu vymenovaniu do funkcie.



Panasonic Corporation je lídrom v rozvoji elektronických technológií a riešení pre zákazníkov v odvetví spotrebnej elektroniky, bývania, v automobilovom priemysle a podnikových riešeniach.

V súčasnosti má po celom svete 582 dcérskych spoločností a 87 pridružených spoločností, ktoré za finančný rok končiaci 31. marcom 2019 zaznamenali konsolidované čisté tržby vo výške 62,5 miliardy eur.