Nemeckí ekonómovia očakávajú nepriaznivú situáciu na trhu práce

Veľké firmy oznamujú rušenie miest takmer každý týždeň, hovorí ekonóm Niklasch.

28. okt 2019 o 8:27 TASR

NORIMBERG. Ekonómovia popredných nemeckých finančných inštitúcií sa obávajú, že negatívna situácia v priemysle zasiahne aj ostatné sektory.

"V tejto súvislosti vyvolávajú obavy najmä nepriaznivé vyhliadky na trhu práce. To by mohlo zasiahnuť aj v súčasnosti najdôležitejší pilier nemeckej konjunktúry - súkromnú spotrebu," povedala Katharina Utermöhlová z Allianz v prieskume agentúry DPA.

Spolková agentúra práce zverejní svoju októbrovú štatistiku pre trh práce v stredu.

Mizne optimizmus spotrebiteľov

Norimberský inštitút pre výskum trhu GfK zredukoval svoj index spotrebiteľskej klímy pre november na najnižšiu hodnotu od jesene 2016. Klíma sa v porovnaní s októbrom zníži o 0,2 bodu na 9,6 bodu. Odborník GfK Rolf Bürkl vysvetľuje, že optimizmus spotrebiteľov v súčasnosti mizne.

Jens-Oliver Niklasch z Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) očakáva pretrvávanie ťažkého obdobia. "Situáciu v priemysle, kde veľké firmy oznamujú rušenie pracovných miest takmer každý týždeň, zatiaľ dokáže vykompenzovať sektor služieb. No vyzerá to tak, že maximum v zamestnanosti sme už dosiahli."

Podľa jeho slov v dôsledku slabšej konjunktúry sa situácia na trhu práce nebude už viac zlepšovať.

Rozdelenie na dve časti

Podľa Marca Schattenberga z Deutsche Bank nateraz pretrvá rozdelenie hospodárstva na dve časti. "Na jednej strane konjunktúra trpí pre pretrvávajúci pokles v priemysle orientovanom na export. Na druhej strane sa vnútorne orientovaný sektor služieb a stavebníctvo postarajú o ekonomický vzostup."

Schattenberg očakáva, že hospodársky rast v treťom kvartáli opäť klesne. Hrubý domáci produkt pritom klesol už v druhom štvrťroku. Ekonómovia v takom prípade hovoria o "technickej recesii".

Inak by to vyzeralo vtedy, keby celoročný hospodársky rast medziročne klesol. S tým však pre tento rok ekonómovia nerátajú. Nemecko sa do ťažkej recesie naposledy dostalo v roku 2009 v dôsledku globálnej finančnej krízy.

V budúcom roku počítajú ekonómovia s miernym rastom, napríklad Allianz očakáva len 0,6 percenta. Odborník na trh práce Martin Müller z KfW Research si myslí, že nezamestnanosť budúci rok bude stúpať.

"Miera nezamestnanosti by sa mala budúci rok zvýšiť z 5,0 percenta za rok 2019 na 5,2 percenta." Zamestnanosti bude napomáhať dopyt po odbornej pracovnej sile, napríklad v oblasti starostlivosti, ako aj súkromná spotreba, a to najmä vďaka rastúcim reálnym mzdám.