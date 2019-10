Priemerný ročný plat na Wall Street vlani klesol

Zárobok vrátane odmien bol na úrovni 398 600 dolárov.

25. okt 2019 o 17:46 SITA

NEW YORK. Priemerné platy zamestnancov na akciovom trhu v New Yorku v minulom roku klesli o 5,6 percenta. Finančný kontrolór štátu New York Thomas DiNapoli v piatok informoval, že priemerný zárobok na Wall Street vrátane odmien v roku 2018 bol na úrovni 398 600 USD.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa platy na Wall Street znížili, keďže za rok 2017 bol priemerný zárobok 422 500 USD. Išlo o najvyššiu úroveň od finančnej krízy z roku 2008.



Zisk newyorského sektora obchodovania s akciami pred zdanením v prvom polroku tohto roka dosiahol úroveň 15,1 miliardy USD. Išlo o zvýšenie o 11 percent oproti rovnakému obdobiu vlaňajška a najlepší prvý polrok za desaťročie.

DiNapoli však uviedol, že spomalenie globálnej ekonomiky a ďalšie faktory predstavujú hrozbu pre zisky Wall Street v druhej polovici tohto roka.